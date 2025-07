EZB/Elderson attestiert Banken Fortschritte bei Klima- und Naturrisiken

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) für Bankenaufsicht zuständige Frank Elderson hat den europäischen Banken Fortschritte bei der Berücksichtigung von Bilanzrisiken attestiert, die sich aus Klimawandel und Naturzerstörung ergeben, zugleich aber mehr Fortschritte gefordert. In einem auf der EZB-Webseite veröffentlichten Text schreibt er: "Die europäischen Banken haben beim Management von klima- und naturbezogenen Risiken Fortschritte gemacht. Es muss jedoch noch mehr getan werden, da wir häufig feststellen, dass die Praktiken nur auf eine Teilmenge der relevanten Engagements, geografischen Gebiete und Risikokategorien angewendet werden."

Elderson bemängelte, dass viele Institute besagte Risiken ganz gut in den Kreditrisiken berücksichtigten, aber weniger in anderen, zum Beispiel den operationellen. Auch beachteten die Banken diese Risiken zu wenig bei ihrer internen Kapitalplanung (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process).

Um die Banken bei der weiteren Verbesserung zu unterstützen, wird die EZB Elderson zufolge im Laufe dieses Jahres eine aktualisierte Sammlung bewährter Praktiken veröffentlichen, die bei Banken in ganz Europa zu finden sind. Außerdem soll am 1. Oktober eine Konferenz stattfinden, in der diese Praktiken diskutiert werden sollen.

