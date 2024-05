Faraday Future Intelligent Electric Aktie News: Faraday Future Intelligent Electric verliert am Nachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Faraday Future Intelligent Electric. Die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 23,9 Prozent auf 1,37 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 23,9 Prozent auf 1,37 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Faraday Future Intelligent Electric-Aktie bei 1,33 USD. Bei 1,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 9.305.446 Faraday Future Intelligent Electric-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 117,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8.466,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2024 auf bis zu 0,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 97,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 13.11.2023 hat Faraday Future Intelligent Electric in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -11,34 USD. Im Vorjahresquartal hatten -48,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 550000,00 USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Faraday Future Intelligent Electric-Anleger Experten zufolge am 26.05.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -47,970 USD je Faraday Future Intelligent Electric-Aktie.

