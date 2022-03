Beige Book: Preisentwicklung nimmt in den USA laut Bezirken rasant zu

Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, berichteten viele Bezirke, dass der Anstieg der Covid-19-Fälle die Wirtschaftstätigkeit vorübergehend gehemmt habe, weil die Unternehmen mit einem erhöhten Krankenstand konfrontiert gewesen seien. Auch das strenge Winterwetter wurde als Grund für Beeinträchtigungen angeführt.

Die Beschäftigung nahm ebenfalls mit bescheidenen bis mäßigen Tempo zu. Die weit verbreitete starke Nachfrage nach Arbeitskräften stieß demnach dabei auf einen Mangel an Angebot, obwohl einige Bezirke vereinzelte Anzeichen für eine Verbesserung des Arbeitskräfteangebots vermeldeten.

Mit Blick auf die Preisentwicklung hätten einige Bezirke eine Beschleunigung vermeldet, so das Beige Book weiter. Steigende Einstandskosten wurden in einer Vielzahl von Branchen als Hauptursache genannt, wobei erhöhte Transportkosten besonders ins Gewicht fielen. Der Anstieg der Arbeitskosten und die anhaltende Materialknappheit trug demnach ebenfalls zu höheren Preisen bei. Die Unternehmen gaben an, dass sie in den nächsten Monaten mit weiteren Preiserhöhungen rechnen.

Die Konsumausgaben hätten sich gegenüber dem vorangegangenen Bericht abgeschwächt, heißt es weiter. Die Produktionstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe nahm laut Beige Book weiter in bescheidenem Tempo zu. In allen Bezirken sei festgestellt worden, dass Probleme in der Lieferkette und niedrige Lagerbestände das Wachstum weiter bremsten, insbesondere im Bausektor.

Die gesamtwirtschaftlichen Aussichten für die nächsten sechs Monate seien in den berichterstattenden Bezirken stabil und im Allgemeinen optimistisch, auch wenn die Berichte ein erhöhtes Maß an Unsicherheit aufgezeigt hätten.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Bei der Sitzung am 15. und 16. März wird allgemein erwartet, dass die Fed eine geldpolitische Wende vollziehen und den Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen wird. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner Kongressanhörung am Mittwoch, angesichts der hohen Inflation, der starken Nachfrage und des angespannten Arbeitsmarktes wäre es angemessen, wenn die Zentralbank in zwei Wochen den Leitzins anheben würde.

Die US-Notenbank steht vor der schwierigen Aufgabe, ihre Geldpolitik zu straffen, ohne Verwerfungen an den Finanzmärkten zu verursachen. Wegen der hohen Inflation war zwischenzeitlich sogar über eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte spekuliert worden, doch wegen dem Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Unsicherheit für Wirtschaft und Märkte wurde diese Spekulation wieder ausgepreist.

WASHINGTON (Dow Jones)

