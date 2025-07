Flugausfälle und Verspätungen durch Streik in Portugal

LISSABON (dpa-AFX) - Mitten in der Haupturlaubszeit hat ein Streik des Bodenpersonals am Flughafen Humberto Delgado der portugiesischen Hauptstadt Lissabon für ausgefallene Flüge und lange Wartezeiten gesorgt. Betroffen war vor allem die staatliche Fluglinie TAP. Bei dem am Freitag um Mitternacht begonnenen Ausstand seien bisher 19 Flüge ausgefallen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf Angaben des nationalen Flughafenbetreibers Ana.

Wer­bung Wer­bung

Auch Flüge ab Frankfurt betroffen

Die Ana-Echtzeitangabe im Internet für Flüge zeigte für Samstag insgesamt acht gestrichene Flüge nach Lissabon, darunter auch ein TAP-Flug am Abend ab Frankfurt. Zudem kam es vor allem bei Abflügen zu längeren Verspätungen. Rund 25 Passagiermaschinen seien ohne das aufgegebene Fluggepäck gestartet, meldete Lusa unter Berufung auf einen Gewerkschaftssprecher.

29 Millionen Besucher aus dem Ausland

Die Auswirkungen des Ausstands hielten sich aber zunächst in Grenzen, da ein Gericht Mindestdienstleistungen angeordnet hatte. Insgesamt gibt es in Lissabon während der Hochsaison täglich rund 720 Starts und Landungen. 2024 wurden rund 29 Millionen ausländische Gäste in dem beliebten Urlaubsland registriert.

Der Streik von Mitarbeitern des Bodendienstleisters Menzies, der ursprünglich schon für Ostern geplant und wegen der Zusage von Verhandlungen damals abgesagt worden war, soll zunächst noch bis Montag Mitternacht fortgesetzt werden. Menzies ist in Lissabon vor allem für TAP im Einsatz.

Wer­bung Wer­bung

Weitere Streiks bis September möglich

Sollte es auch weiterhin keine Einigung über die Gewerkschaftsforderungen nach mehr Lohn und besseren Arbeitsbedingungen geben, wurden weitere Streiks für die Wochenenden vom 8. bis 11. August, vom 15. bis 18. August, vom 22. bis 25. August und vom 29. August bis 1. September angekündigt. Dann könnten auch die für Urlauber ebenfalls wichtigen Flughäfen in Faro, Porto und Madeira betroffen sein./ro/DP/he