Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag fester

Kurs der Formycon

Die Aktie von Formycon zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 33,35 EUR.

Um 15:44 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 33,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 34,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,20 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 180.117 Aktien.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 93,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.02.2025 bei 27,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,39 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Formycon-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -0,416 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

SDAX aktuell: SDAX liegt letztendlich im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich freundlich

Formycon-Aktie tiefrot: Formycon stellt Studie vorzeitig ein - Abschreibungen auf weitere Kandidaten möglich