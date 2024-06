freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 25,56 EUR zu.

Um 15:50 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,56 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,66 EUR. Mit einem Wert von 25,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 189.116 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 7,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 18,31 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 638,90 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,17 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

