freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag seitwärts

Die Aktie von freenet hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,76 EUR.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 11:44 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,76 EUR. Bei 26,92 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,74 EUR. Bei 26,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 38.761 Aktien.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 2,47 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2023 auf bis zu 21,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 559,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

