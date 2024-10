freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Mittag

freenet im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 28,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 28,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 28,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,24 EUR. Bisher wurden heute 40.469 freenet-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 28,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 0,21 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 16.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 31,54 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,25 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer