freenet Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von freenet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 27,58 EUR ab.

Die freenet-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 27,58 EUR abwärts. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 27,56 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 27,92 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 38.082 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 21,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,54 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 559,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

