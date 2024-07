freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag nahezu unverändert

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 25,62 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,62 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 25,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,62 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,66 EUR. Zuletzt wechselten 3.336 freenet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 7,03 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 20,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 22,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,84 EUR.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Mio. EUR im Vergleich zu 637,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

