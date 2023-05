Führungskraft erwirbt mehr publity-Anteile

Aktien in diesem Artikel publity 21,10 EUR

Am 22.05.2023 wurde bei publity ein Insidertrade durchgeführt. Am 24.05.2023 wurde der Handel mit publity-Anteilen gemeldet. in enger Beziehung NEON EQUITY AG stockte am 22.05.2023 sein Investment in publity-Aktien auf. NEON EQUITY AG erstand 2.027 Aktien zu je 21,28 EUR. Die publity-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 21,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der publity-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 21,20 EUR. Insgesamt ist publity aktuell 324,31 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 14.876.500 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 19.05.2023 publity-Anteile gehandelt. NEON EQUITY AG erhöhte sein Engagement um 220 publity-Papiere zu jeweils 21,70 EUR.

