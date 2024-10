Führungskraft greift bei Fonterelli SPAC 2-Aktien zu

Directors' Dealings

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Fonterelli SPAC 2.

Fonterelli SPAC 2 meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 01.10.2024. Die BaFin wurde am 02.10.2024 über die Transaktion informiert. 1.000 Fonterelli SPAC 2-Papiere zu jeweils 2,08 EUR erwarb am 01.10.2024 Perbandt, Uwe, Vorstand. Die Aktionäre schickten das Papier von Fonterelli SPAC 2 nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,50 Prozent auf 1,96 EUR.

Die Fonterelli SPAC 2-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,50 Prozent auf 1,98 EUR abwärts.

Perbandt, Uwe tätigte zuvor am 30.09.2024 einen Insidertrade. Die Führungskraft kaufte damals 1.000 Fonterelli SPAC 2-Aktien zu jeweils 2,06 EUR.

Redaktion finanzen.net