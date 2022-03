BayWa-Aktie: BayWa-Vorstand Marcus Pöllinger wird 2023 BayWa leiten

Der langjährige Vorstandsvorsitzende Klaus Josef Lutz wird seinen Chefposten Ende März kommenden Jahres an Marcus Pöllinger übergeben, der bisher im Vorstand neben dem Agrargeschäft auch für Technik und Energie zuständig ist. Lutz soll dann an die Spitze des Aufsichtsrats wechseln. Das teilte das Unternehmen einen Tag vor Veröffentlichung der Jahresbilanz am Mittwoch mit.

Lutz hat die BayWa in den bislang 14 Jahren seiner Amtszeit gründlich verwandelt. Bekannt ist der Manager für seine Neigung zu undiplomatisch offenen Worten. Das aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangene Traditionsunternehmen war ehedem auf den Agrarhandel beschränkt, ist heute aber ein Mischkonzern.

Unter Lutz' Regie stieg die BayWa in das Geschäft mit erneuerbaren Energien ein. Das Unternehmen baut und betreibt mittlerweile international Ökostrom-Kraftwerke. Außerdem baute Lutz den internationalen Obsthandel aus. So begegnen Kundinnen und Kunden in deutschen Supermärkten den von der BayWa gehandelten Erzeugnissen vor allem in Form von Äpfeln.

Überstürzte Wechsel an der Spitze sind bei der BayWa nicht üblich: Der bisherige Aufsichtsratschef und frühere CSU-Politiker Manfred Nüssel amtiert seit 22 Jahren und ist damit laut BayWa Rekordhalter in den Aufsichtsgremien börsennotierter Unternehmen in Deutschland.

Im XETRA-Handel notiert die BayWa-Aktie stellenweise 1,14 Prozent tiefer bei 43,35 Euro.

/jcf/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: BayWa AG