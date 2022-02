GAZPROM Aktie News: GAZPROM mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel

Das Papier von GAZPROM gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 7,66 EUR abwärts. In der Spitze büßte die GAZPROM-Aktie bis auf 7,65 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,67 EUR. Zuletzt wechselten 211.912 GAZPROM-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,44 EUR an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.04.2021 erreicht.

In der GAZPROM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die OAO Gazprom (Gazprom) ist einer der größten Erdgaskonzerne weltweit. Über einem Viertel der weltweit gesicherten Erdgasvorkommen befinden sich in dem Besitz des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Gazprom über ein Pipelinesystem mit einer Länge von mehr als 161.000 Kilometern. Die Gesellschaft fördert insgesamt 90 Prozent des russischen Erdgases.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com