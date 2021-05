Geely-Aktie aktuell: Geely gewinnt an Boden

Aktien in diesem Artikel Geely 2,15 EUR

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 0,4 Prozent. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,16 EUR aus. Mit einem Wert von 2,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 48.337 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2021 markierte das Papier bei 3,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 30.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,23 EUR ab.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,07 CNY je Geely-Aktie.

Geely Automobile Holdings Limited ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

Volvo-Chef: Werden ab 2025 mit Elektroautos Geld verdienen - Volvo-Aktie in Rot

Geely lanciert mit Zeekr eine neue Luxus-Marke für E-Autos

Geely belebt wohl Pläne für Börsengang von Pkw-Bauer Volvo Cars neu

