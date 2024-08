Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,886 EUR.

Bei 0,874 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 2.000 Geely-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2024 bei 1,255 EUR. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 29,371 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 0,862 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 2,730 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,283 CNY.

Am 28.06.2024 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 20.08.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Geely dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,763 CNY je Aktie.

