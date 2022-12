Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely legt am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Geely 1,51 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1,53 EUR. Bei 1,54 EUR erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,52 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 28.626 Geely-Aktien umgesetzt.

Bei 2,76 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,07 EUR. Dieser Wert wurde am 28.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,97 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,531 CNY je Aktie belaufen.

