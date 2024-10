Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Bullen treiben Geely am Mittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geely. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 8,5 Prozent auf 1,79 EUR nach oben.

Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,5 Prozent auf 1,79 EUR. Kurzfristig markierte die Geely-Aktie bei 1,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,77 EUR. Bisher wurden heute 123.098 Geely-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,79 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 0,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 51,96 Prozent sinken.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,381 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Geely am 21.08.2024 vor.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Geely wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 24.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2024 1,21 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

