gettex: VanEck legt den ersten ETF zur Quantencomputer-Branche in Europa auf

Quantencomputer schaffen durch ihre exponentiell höhere Rechenleistung enorme Chancen in Forschung und Wirtschaft. Zuletzt hat die Entwicklung der Technologie durch hohe Investitionen stark Fahrt aufgenommen. Für eine breitere Basis kombiniert der ETF Pure-Play-Unternehmen im Quantencomputer-Bereich mit weiteren Unternehmen, die führend in der Forschung und Entwicklung von Quantencomputern sind.

Quantencomputer galten lange Zeit nur als theoretische Möglichkeit, seit wenigen Jahren ist diese Technologie jedoch Realität. Mit dem VanEck Quantum Computing UCITS ETF listet VanEck heute den ersten ETF in Europa, mit dem Anleger diversifiziert in Unternehmen investieren können, die Quantencomputer-Technologien erforschen und entwickeln beziehungsweise bereits relevante Patente in diesem Bereich haben.

"Wir erleben gerade den Start des Quantencomputer-Zeitalters", sagt Martijn Rozemuller, CEO bei VanEck Europe. "Zwar wurde bereits Ende des letzten Jahrhunderts bewiesen, dass Quantencomputer theoretisch möglich sind. Aber gerade seit den vergangenen paar Jahren steckten sowohl Tech-Riesen als auch Regierungen Milliardenbeträge in die Entwicklung und den Bau von Quantencomputern, so wurden in den letzten fünf Jahren weltweit über 10.000 relevante Patente zu dieser Technologie erteilt."1 Laut dem Beratungsunternehmen McKinsey könnte der Markt für Quantencomputer bis 2040 auf bis zu 130 Milliarden US-Dollar wachsen.2 Anleger sollten dabei berücksichtigen, dass Investitionen in innovative Technologien höheren Schwankungen unterliegen und mit besonderen Risiken verbunden sein können.

Exponentiell höhere Rechenleistung durch Quantencomputer

Klassische Computer verwenden Bits als Recheneinheiten, die entweder den Wert 1 oder 0 haben. Bei Quantencomputern hingegen werden sogenannte Qubits genutzt, die beide Werte gleichzeitig einnehmen können - damit erhöht sich die Rechenkapazität exponentiell mit der Anzahl der verwendeten Qubits.

"Quantencomputer können durch ihre enorm hohe Rechengeschwindigkeit in kurzer Zeit ausgewählte Aufgaben lösen, die für normale Computer unverhältnismäßig lange Zeiträume bräuchten", erklärt Moritz Henkel, Produktmanager bei VanEck. So hat Google beispielsweise im letzten Jahr mit einem Quantenprozessor eine Rechenaufgabe in weniger als fünf Minuten gelöst, für die einer der schnellsten Supercomputer der Welt rund 10 Septillionen Jahre gebraucht hätte - ein Zeitraum, der das Alter des Universums bei Weitem übersteigt.

Quantencomputer schaffen völlig neue wirtschaftliche Möglichkeiten

"Die möglichen wirtschaftlichen Implikationen dieser enormen Rechenleistung sind immens", sagt Rozemuller. "So könnten Quantencomputer zum Beispiel helfen, komplexe chemische Molekülstrukturen zu simulieren und so große Fortschritte in der Medikamentenforschung ermöglichen. Ebenso können sie in kürzester Zeit Millionen verschiedener Szenarien durchspielen, was ganz neue Möglichkeiten in Branchen wie beispielsweise der Logistik, Finanzwirtschaft, in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz oder beim maschinellen Lernen, etwa für selbstfahrende Autos, schaffen kann. Wie bei vielen anderen disruptiven Technologien ist heute noch nicht absehbar, welche Unternehmen die größten Profiteure dieser Entwicklung sein werden. Über einen diversifizierten Investmentansatz mit unserem ETF können sich Anleger deshalb schon heute in diesem Zukunftsbereich breit aufstellen."

Der VanEck Quantum Computing UCITS ETF investiert derzeit in 30 Unternehmen weltweit, zum einen in sogenannte Pure-Play-Unternehmen, die bereits den Großteil ihres Umsatzes mit Quantencomputer-Technologien oder -Dienstleistungen machen. Zum anderen kommen für den ETF auch Unternehmen in Frage, die führend bei der Forschung und Entwicklung von Quantencomputern sind oder diese Technologie bereits anwenden. Hierbei richtet sich die Auswahl danach, wie viele relevante Patente einem Unternehmen im Bereich der Quantencomputing-Technologie bereits erteilt wurden. "Durch diesen gezielten Auswahlprozess haben wir nicht nur disruptive Pioniere wie IONQ, Rigetti oder D-Wave im Portfolio, sondern auch etablierte Technologie-, Industrie- und Finanzunternehmen wie IBM, Alphabet, Honeywell oder Bank of America, welche proaktiv dem Quanten-Zeitalter begegnen", so Produktmanager Henkel. Anleger sollten dabei berücksichtigen, dass die hohe Volatilität von Technologieaktien zu erheblichen Wertschwankungen des ETF führen kann.

ETF VanEck Quantum Computing UCITS ETF

Indexname: MarketVector™ Global Quantum Leaders Index

ISIN: IE0007Y8Y157

Domizil: Irland

Basiswährung: USD

Indexanbieter: MarketVector™

Neugewichtung: Quartalsweise

Produktstruktur: Physisch replizierend

Auflegungsdatum: 21. Mai 2025

Gesamtkostenquote (TER): 0.55 %

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Produktseite: VanEck Quantum Computing UCITS ETF

Aktienmarktrisiko: Die Wertpapierkurse des Fonds unterliegen den Risiken, die mit der Anlage auf dem Wertpapiermarkt verbunden sind, einschließlich allgemeiner Wirtschaftsbedingungen und plötzlicher und unvorhersehbarer Kursrückgänge. Eine Anlage in den Fonds kann zu Verlusten führen. Weitere Risiken können dem KID und dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Seit Gründung im Jahr 1955 wird VanEck von Innovationen angetrieben und steht für intelligente, vorausschauende Investmentstrategien. Der Asset Manager verwaltet aktuell rund 116 Milliarden US-Dollar weltweit, darunter ETFs, aktive Fonds und institutionelle Accounts.

Mit global mehr als 100 ETFs bietet das Investmenthaus ein umfassendes Portfolio, das zahlreiche Sektoren, Anlageklassen sowie Smart-Beta-Strategien abdeckt. VanEck war einer der ersten Vermögensverwalter, der Anlegern Zugang zu globalen Märkten bot. Ziel war es stets, neue Trends und Anlageklassen zu identifizieren - wie Goldinvestments (1968), Emerging Markets (1993) und ETFs (2006). Diese haben bis heute die gesamte Investmentbranche geprägt.

VanEck hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über weltweite Standorte, darunter Niederlassungen in Frankfurt (Deutschland), Madrid (Spanien), Zürich (Schweiz), Amsterdam (Niederlande), Sydney (Australien) und Shanghai (China).