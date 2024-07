Gewichtsreduktion

Der Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care tritt weiterhin den Sorgen der Anleger entgegen, dass FMC als einer der größten Dialyseanbieter der Welt geschäftlich unter den Medikamente zur Gewichtsreduktion zu leiden haben könnte.

Die Aktien des deutschen Unternehmens gehören zu denjenigen, die am stärksten von den Sorgen über die möglichen Auswirkungen von Blockbuster-Medikamenten wie Wegovy von Novo Nordisk und Mounjaro von Eli Lilly betroffen sind. Beide werden zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes eingesetzt, haben aber in klinischen Studien auch Wirksamkeit bei Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezeigt.

Seitdem sich die Medikamente als einer der heißesten Markttrends herauskristallisiert haben, wenden sich die Anleger Aktien zu, die mit Injektionen zur Gewichtsreduzierung verbunden sind. Auf den Listen der Analysten mit möglichen Gewinnern und Verlierern in Sektoren wie Gesundheitswesen, Konsumgüter und Freizeit werden Dialyseunternehmen wie Fresenius Medical Care und das US-Pendant DaVita dagegen häufig als gefährdet eingestuft.

Fragen über die Klasse von Medikamenten, die als GLP-1 bekannt sind - wegen des natürlichen appetitzügelnden Darmhormons, das sie nachahmen - sind in letzter Zeit zu einem zentralen Punkt der Gespräche von Fresenius Medical Care mit Analysten geworden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Auswirkungen dieser Medikamente auf das Geschäft insgesamt zumindest ausgeglichen oder neutral sein werden und dass die vollen Auswirkungen erst langfristig sichtbar werden.

Mit Medikamenten gegen Fettleibigkeit könnten mehr Patienten mit chronischer Nierenerkrankung so lange überleben, bis sie eine Dialyse benötigen, sagte Helen Giza, Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care. "Wenn Menschen an Dialyse denken, denken sie an Fresenius Medical Care", sagte Giza in einem Interview. Einige Analysten sind da skeptischer. Nach Ansicht von Bernstein ist die Dialyse unter den Medizintechnikunternehmen das Segment, das am stärksten von einer möglichen Störung durch GLP-1 betroffen ist. GLP-1-Medikamente könnten zu einer gesünderen Patientenbasis führen, so dass langfristig weniger Patienten eine Dialyse benötigen würden, so Lisa Clive, Analystin bei Bernstein. Für Morgan Stanley stellt sich vor allem die Frage, ob eine höhere Lebenserwartung oder eine geringere Zahl von Patienten den Dialysepatientenpool stärker beeinflussen wird.

Etwa zwei Drittel der Patienten von Fresenius Medical Care in den USA - dem größten Markt des Unternehmens - sind Diabetiker, so das Unternehmen. "Wenn alle fettleibigen Patienten GLP-1-Präparate einnehmen würden, wäre Diabetes eine sehr seltene Krankheit", so Clive. "Aber das wird nicht passieren, wie das Beispiel vieler Patienten zeigt, die an Bluthochdruck leiden, der zweithäufigsten Ursache für Nierenerkrankungen, obwohl seit mehreren Jahrzehnten wirksame Therapien auf dem Markt sind." Fresenius Medical Care geht davon aus, dass die Zahl der Dialysepatienten im Jahr 2035 weltweit auf mehr als sieben Millionen steigen wird - eine Verdoppelung gegenüber 2020.

Die Debatte über die Auswirkungen von Medikamenten zur Gewichtsreduzierung auf Fresenius Medical Care kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen versucht, seine Patientenzahlen in den USA zu steigern, die noch nicht wieder das Niveau der Vorpandemie erreicht haben. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen in den USA mehr als 25.000 Patienten wegen Covid-19 verloren. Giza hat sich zum Ziel gesetzt, die Patientenzahlen in den USA bis 2024 um 0,5 bis 2 Prozent und bis Ende 2025 um mehr als 2 Prozent zu steigern.

Eine weitere Hauptsorge der Investoren ist die Rentabilität des Unternehmens. Das Dienstleistungsgeschäft von Fresenius Medical Care in den USA ist weniger profitabel als das des Konkurrenten DaVita, so Clive. Auch auf internationaler Ebene wird das Unternehmen als rückständig angesehen. "Mir fällt kein anderes Medizintechnikunternehmen ein, das einen weltweiten Marktanteil von 40 Prozent hat, aber eine einstellige Gewinnmarge, wie es im globalen Produktgeschäft von FMC der Fall ist", so der Analyst.

Das Unternehmen befindet sich auf halbem Weg durch einen Turnaround-Plan, den Giza im April letzten Jahres, wenige Monate nach ihrem Amtsantritt als CEO, auf den Weg gebracht hat. Fresenius Medical Care strebt eine operative Gewinnmarge von 10 bis 14 Prozent im Jahr 2025 an, verglichen mit 7,9 Prozent im Jahr 2022, getrieben durch Volumenwachstum und eine verringerte Kostenbasis. Das Unternehmen will bis 2025 jährliche Einsparungen in Höhe von 650 Millionen Euro erzielen. "In diesem Unternehmen wird kein Stein auf dem anderen gelassen", sagte Giza.

