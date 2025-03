Gewinnmitnahmen?

Einem Bericht zufolge nehmen Xpengs Zukunftsvisionen Fahrt auf. Und auch Analysten äußern sich zum Wochenstart positiv zum Anteilsschein des Elektroautobauers. Anleger zeigen sich aber unbeeindruckt.

• Xpeng plant den Markteintritt mit Robotern und fliegenden Autos bis 2026, laut Bloomberg

• Citi-Analyst Jeff Chung stuft XPeng auf "Kaufen" hoch

• "Sell on good news"-Effekt?



Xpeng-Aktien haben den Handel in Hongkong mit einem Abschlag von 0,83 Prozent bei 89,25 HKD beendet. An der US-Börse zeigen sich unterdessen noch deutlichere Kursabschläge: So geht es an der NYSE um 1,99 Prozent auf 23,13 US-Dollar nach unten. Dabei waren die Voraussetzungen für Kursgewinne am Montag zunächst gut.

Xpeng für Roboter & Co. zuversichtlich

Wie einem Bericht von Bloomberg zu entnehmen ist, zeige man bei Xpeng Zuversicht hinsichtlich eines baldigen Marktstarts von Zukunftsprodukten aus eigenem Hause. Bis 2026 plane man mit den ersten Verkäufen von Robotern und auch fliegenden Fahrzeugen, so das Medienportal.

"Xpengs zweites Jahrzehnt hat begonnen, und ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden das Zeitalter der KI oder künstlichen Intelligenz sein", hatte Xiaopeng bei der Telefonkonferenz seines Unternehmens zum dritten Quartal im November noch betont. Er wolle "Xpeng zu einem globalen KI-definierten Autounternehmen machen und die groß angelegte Anwendung von KI in der Mobilitätsbranche vorantreiben", so der Unternehmer in diesem Zusammenhang noch vor wenigen Monaten. Konkrete Planungen hinsichtlich möglicher Markteinführungen waren bisher aber Mangelware. Das könnte sich nun ändern, auch wenn bislang von Unternehmensseite keine Bestätigung für die von Bloomberg kolpotierten Zeitvorgaben zu hören war.

Analyst stuft Aktie herauf

Zeitgleich mit dem Bericht wurde auch ein Analystenupgrade bekannt: Citi-Experte Jeff Chung hob die Xpeng-Aktie von ihrem bisherigen "Halten"-Status auf "Kaufen" und passte zudem sein Kursziel massiv nach oben an. Statt 13,70 US-Dollar traut Chung dem Anteilsschein "Barron's" zufolge nun einen Sprung bis auf 29 US-Dollar zu - damit hätte die Aktie verglichen zum Schlusskurs vom Freitag noch ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent. Damit zeigt sich der Citi-Analyst deutlich optimistischer als das Gros der Analysten: Das durchschnittliche Kursziel für die Xpeng-Aktie liegt auf TipRanks bei 17,28 US-Dollar und damit rund 27 Prozent unterhalb des derzeitigen Kursniveaus.

Warum die Xpeng-Aktie trotz der eigentlich positiven Meldungen zum Unternehmen und von Analystenseite zum Wochenstart Federn lassen muss, ist unklar. Möglicherweise handelt es sich um einen Fall von "Sell on good news", denn die ADR-Anteilsscheins haben sich im bisherigen Jahresverlauf bereits verdoppelt.



