Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 87,96 USD abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 87,96 USD abwärts. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 87,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,15 USD. Zuletzt wechselten 136.994 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 88,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2024 Kursverluste bis auf 62,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,08 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Gilead Sciences am 06.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 3,77 USD je Aktie aus.

