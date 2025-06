GNW-News: Companjon ist ein Top-KI-Innovator und gehört im zweiten Jahr in Folge zu den AIFintech100-Unternehmen

^* Der Marktführer im Bereich?Cancel for Any Reason" in der EWR-Region ist das

zweite Jahr in Folge ein Top-100-Insurtech-Innovator.

Wer­bung Wer­bung

* Die KI-gestützte Dynamic Product & Pricing Engine ermöglicht einen äußerst

personalisierten Schutz und ein M-o-M-Wachstum von 25 %.

* Die neu eingeführte Companjon One API bietet Partnern über eine einzige

Verbindung Zugang zu allen Versicherungsprodukten und -anwendungen.

DUBLIN, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon, das marktführende

Insurtech+, ist zum zweiten Mal in Folge ein AIFintech100-Unternehmen. Die

Wer­bung Wer­bung

Auszeichnung honoriert die Pionierleistung von Companjon bei der Entwicklung von

KI-gestützten Versicherungslösungen, die branchen- und länderübergreifend

skalierbar sind.

Das Kernstück der Innovation von Companjon ist die Dynamic Product & Pricing

Engine des Unternehmens, die mithilfe von KI und maschinellem Lernen bis zu

einer Milliarde Datenpunkte pro Angebot analysiert, um den Kunden hyper-

Wer­bung Wer­bung

personalisierte Produkte anzubieten. Durch den Einsatz von KI/ML-Technologien

ist Companjon in der Lage, Monat für Monat ein nachhaltiges Wachstum von 25 % zu

erzielen. Außerdem werden hochentwickelte KI-Modelle und Automatisierung für

eine schnelle und präzise Schadenbearbeitung eingesetzt.

Die diesjährige Auszeichnung hebt auch?Companjon One API" hervor, eine neue

Innovation, die alle Companjon-Versicherungsprodukte, Updates und Testfunktionen

über eine einzige, vereinfachte Verbindung bereitstellt. Durch die Reduzierung

der Integrationskomplexität und -kosten ermöglicht One API den Partnern,

Versicherungen einfacher als je zuvor in ihre internationalen Produkte

einzubinden.

Mit diesen Technologien wurde Companjon zum Marktführer im Bereich der?Cancel

for Any Reason"-Versicherung in der EWR-Region und hat seither über 400

Millionen Transaktionen durchgeführt.

Der CEO von Companjon, Matthias Naumann, sagte:?Wieder ein AIFintech100 zu

sein, ist ein starkes Signal, dass unser Ansatz funktioniert. Von unserer

Dynamic Product & Pricing Engine bis hin zur neu eingeführten Companjon One API

ist alles, was wir entwickeln, darauf ausgerichtet, das Leben unserer Partner zu

erleichtern. So bleiben wir im Bereich der integrierten Versicherungen an der

Spitze, und unsere Partner profitieren von messbaren Umsatzsteigerungen und

einem besseren Kundenerlebnis. Diese Innovationen ermöglichen es uns auch,

herausragendes Wachstum zu erzielen und Marktführer im Bereich CFAR im EWR zu

bleiben."

Richard Sachar, CEO von FinTech Global, sagte:?Wir freuen uns, dass Companjon

zum zweiten Mal in Folge ein AIFinTech100-Unternehmen ist. Deren anhaltende

Führungsrolle im Bereich der KI-gestützten, integrierten Versicherungen

definiert die Art und Weise neu, wie Finanzdienstleistungen Mehrwert schaffen.

Companjon setzt immer wieder neue Maßstäbe mit skalierbaren, dynamischen

Produkten, die gleichzeitig einen echten Mehrwert für Unternehmen und Kunden

schaffen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was das Unternehmen als Nächstes

erreicht und wie es den Insurtech-Bereich mit der Einführung der Companjon One

API noch weiter verändern wird."

Über Companjon

Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Start-up, das sich auf vollständig

digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat. Die

modernen End-to-End-Versicherungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre

Kunden zu begeistern und durch eine stärkere Markentreue und neue zusätzliche

Einnahmemöglichkeiten einen höheren Geschäftswert zu erzielen. Companjon

entwirft, entwickelt und zeichnet seine dynamischen Lösungen auf einer zu 100 %

cloudbasierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen kann.

Außerdem wurde die?Companjon One API" eingeführt, mit der alle Produkte und KI-

Funktionen über eine vereinfachte Verbindung bereitgestellt werden können. Das

Unternehmen wurde von CNBC als eines der weltweit führenden Insurtech-

Unternehmen 2024 ausgezeichnet und von FinTech Global vier Jahre in Folge

(2021-2024) als eines der innovativsten Insurtech-Unternehmen der Welt prämiert.

Companjon möchte die Art und Weise verändern, wie Menschen über Versicherungen

denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht

so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das?Leben" passiert. Das

Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland

reguliert.

www.companjon.com

Medienkontakt:

Simone Vottari

+353 86 032 4630

press@companjon.com (mailto:press@companjon.com)

°