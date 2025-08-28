GNW-News: Die "Dune"-Saga von Legendary Entertainment kehrt erneut nach Abu Dhabi als Hauptdrehort zurück
^ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abu
Dhabi wird erneut als Hauptdrehort für die nächste Folge von Denis Villeneuves
Verfilmung von Frank Herberts klassischer Science-Fiction-Saga?Dune" dienen.
Legendary Entertainment hat heute bestätigt, dass die Dreharbeiten zur mit
Spannung erwarteten dritten Folge in die malerische Liwa-Wüste von Abu Dhabi mit
ihren filmreifen, hoch aufragenden Sanddünen und dem goldenen, weiten Horizont
zurückkehren werden, um erneut die Essenz des mythischen Planeten Arrakis
einzufangen. Der Film wird die mitreißende Saga von Paul Atreides und das
komplexe Erbe dieser empirischen Herrschaft fortsetzen.
Die Dreharbeiten in der Wüstenstadt werden noch in diesem Jahr beginnen. Die
Creative Media Authority Abu Dhabi und die Abu Dhabi Film Commission werden
wichtige logistische Unterstützung leisten, während Image Nation als
Produktionspartner fungiert.
Der Film, eine Fortsetzung der mit dem Oscar(®) ausgezeichneten Reihe von
Legendary Pictures und Warner Bros. Pictures, wird von der Cashback-
Rückerstattung der Abu Dhabi Film Commission profitieren.
Abu Dhabi diente durch die Einführung des Cashback-Rabattes als Kulisse für mehr
als 180 große Film- und Fernsehproduktionen, darunter?F1(®) Der Film"
(https://www.youtube.com/watch?v=CT2_P2DZBR0),?Mission: Impossible",?Star
Wars",?Fast and Furious",?Sonic the Hedgehog" sowie?6 Underground" und?War
Machine" von Netflix - ein Spiegelbild der vielfältigen Drehorte, des
Talentpools und der Filmförderungsmaßnahmen des Emirats.
Über die Creative Media Authority in Abu Dhabi
Die Aufgabe der Creative Media Authority (CMA) besteht darin, die Erstellung von
Inhalten in Abu Dhabi zu fördern, indem sie Content-Ersteller durch strategische
Beratung, Talentförderung, finanzielle Unterstützung und ein erstklassiges
regulatorisches Umfeld unterstützt.
Die CMA wurde mit dem Auftrag gegründet, ein geeignetes Ökosystem für Content-
Ersteller zu schaffen, in dem sie erfolgreich sein können.
Zu den Aufgaben der Behörde gehören die Überwachung strategischer Organisationen
und Initiativen innerhalb der Kreativwirtschaft Abu Dhabis, darunter Image
Nation Abu Dhabi und die Abu Dhabi Film Commission, sowie Ausbildungs- und
Entwicklungsinitiativen wie das Creative Lab und das Arab Film Studio.
https://www.cma.gov.ae/
Über die Abu Dhabi Film Commission
Die Abu Dhabi Film Commission (ADFC) wurde 2009 gegründet und spielt eine
zentrale Rolle bei der Verwirklichung der Vision Abu Dhabis, sich zu einem
weltweit führenden Standort für die Kreativ- und Medienbranche zu entwickeln.
ADFC unterstützt und beschleunigt die Entwicklung der Film- und Fernsehindustrie
in Abu Dhabi, indem es das Emirat als Produktionsstandort von Weltklasse fördert
und lokale, regionale und internationale Produktionen anzieht.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.film.gov.ae
(http://www.film.gov.ae)
Über Image Nation Abu Dhabi:
Image Nation Abu Dhabi ist eines der führenden Filmstudios im Nahen Osten mit
dem Ziel, das kreative Potenzial der Region zu erschließen und ihre lebendigen
Geschichten in die Welt zu tragen.
Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht, indem es Grenzen überschreitet und
der Fantasie freien Lauf lässt - mit Inhalten, die von preisgekrönten Filmen und
Fernsehprogrammen bis hin zu Dokumentationen und nicht-skriptbasierten Serien
reichen und in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk von Content-
Erstellern, Vertreibern und Sendern produziert werden. Durch die Förderung von
Ideen, Talenten und Unternehmertum regt das Studio Dialoge an und baut
Beziehungen auf, die dazu beitragen, kulturelle Unterschiede zu überbrücken.
Die Produktionen von Image Nation wurden auf Filmfestivals weltweit gezeigt und
mit den höchsten Auszeichnungen der Film- und Fernsehbranche geehrt, darunter
Oscars, BAFTAs und Emmys.
Im Rahmen ihrer Mission spielt Image Nation auch eine wichtige Rolle bei der
Verwirklichung der Vision Abu Dhabis, eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und
global offene Wirtschaft zu schaffen und das Emirat als regionalen Hub für die
Produktion von Inhalten zu positionieren.
Über Legendary Entertainment
Legendary Entertainment ist ein führendes Medienunternehmen mit den
Geschäftsbereichen Film (Legendary Pictures), Fernsehen und Digital (Legendary
Television and Digital Media) sowie Comics (Legendary Comics), das sich der
Produktion und Bereitstellung von Inhalten für ein weltweites Publikum widmet.
Legendary hat eine Bibliothek mit namhaften Medienrechten aufgebaut und sich als
vertrauenswürdige Marke etabliert, die kontinuierlich hochwertige, kommerzielle
Unterhaltung liefert, darunter einige der weltweit beliebtesten geistigen
Eigentumsrechte. Insgesamt haben die mit Legendary Pictures verbundenen
Produktionen weltweit einen Umsatz von fast 21 Milliarden US-Dollar an den
Kinokassen erzielt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.legendary.com
(http://www.legendary.com)
