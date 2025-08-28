GNW-News: Die "Dune"-Saga von Legendary Entertainment kehrt erneut nach Abu Dhabi als Hauptdrehort zurück

^ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abu

Dhabi wird erneut als Hauptdrehort für die nächste Folge von Denis Villeneuves

Verfilmung von Frank Herberts klassischer Science-Fiction-Saga?Dune" dienen.

Legendary Entertainment hat heute bestätigt, dass die Dreharbeiten zur mit

Spannung erwarteten dritten Folge in die malerische Liwa-Wüste von Abu Dhabi mit

ihren filmreifen, hoch aufragenden Sanddünen und dem goldenen, weiten Horizont

zurückkehren werden, um erneut die Essenz des mythischen Planeten Arrakis

einzufangen. Der Film wird die mitreißende Saga von Paul Atreides und das

komplexe Erbe dieser empirischen Herrschaft fortsetzen.

Die Dreharbeiten in der Wüstenstadt werden noch in diesem Jahr beginnen. Die

Creative Media Authority Abu Dhabi und die Abu Dhabi Film Commission werden

wichtige logistische Unterstützung leisten, während Image Nation als

Produktionspartner fungiert.

Der Film, eine Fortsetzung der mit dem Oscar(®) ausgezeichneten Reihe von

Legendary Pictures und Warner Bros. Pictures, wird von der Cashback-

Rückerstattung der Abu Dhabi Film Commission profitieren.

Abu Dhabi diente durch die Einführung des Cashback-Rabattes als Kulisse für mehr

als 180 große Film- und Fernsehproduktionen, darunter?F1(®) Der Film"

(https://www.youtube.com/watch?v=CT2_P2DZBR0),?Mission: Impossible",?Star

Wars",?Fast and Furious",?Sonic the Hedgehog" sowie?6 Underground" und?War

Machine" von Netflix - ein Spiegelbild der vielfältigen Drehorte, des

Talentpools und der Filmförderungsmaßnahmen des Emirats.

Über die Creative Media Authority in Abu Dhabi

Die Aufgabe der Creative Media Authority (CMA) besteht darin, die Erstellung von

Inhalten in Abu Dhabi zu fördern, indem sie Content-Ersteller durch strategische

Beratung, Talentförderung, finanzielle Unterstützung und ein erstklassiges

regulatorisches Umfeld unterstützt.

Die CMA wurde mit dem Auftrag gegründet, ein geeignetes Ökosystem für Content-

Ersteller zu schaffen, in dem sie erfolgreich sein können.

Zu den Aufgaben der Behörde gehören die Überwachung strategischer Organisationen

und Initiativen innerhalb der Kreativwirtschaft Abu Dhabis, darunter Image

Nation Abu Dhabi und die Abu Dhabi Film Commission, sowie Ausbildungs- und

Entwicklungsinitiativen wie das Creative Lab und das Arab Film Studio.

https://www.cma.gov.ae/

Über die Abu Dhabi Film Commission

Die Abu Dhabi Film Commission (ADFC) wurde 2009 gegründet und spielt eine

zentrale Rolle bei der Verwirklichung der Vision Abu Dhabis, sich zu einem

weltweit führenden Standort für die Kreativ- und Medienbranche zu entwickeln.

ADFC unterstützt und beschleunigt die Entwicklung der Film- und Fernsehindustrie

in Abu Dhabi, indem es das Emirat als Produktionsstandort von Weltklasse fördert

und lokale, regionale und internationale Produktionen anzieht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.film.gov.ae

(http://www.film.gov.ae)

Über Image Nation Abu Dhabi:

Image Nation Abu Dhabi ist eines der führenden Filmstudios im Nahen Osten mit

dem Ziel, das kreative Potenzial der Region zu erschließen und ihre lebendigen

Geschichten in die Welt zu tragen.

Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht, indem es Grenzen überschreitet und

der Fantasie freien Lauf lässt - mit Inhalten, die von preisgekrönten Filmen und

Fernsehprogrammen bis hin zu Dokumentationen und nicht-skriptbasierten Serien

reichen und in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk von Content-

Erstellern, Vertreibern und Sendern produziert werden. Durch die Förderung von

Ideen, Talenten und Unternehmertum regt das Studio Dialoge an und baut

Beziehungen auf, die dazu beitragen, kulturelle Unterschiede zu überbrücken.

Die Produktionen von Image Nation wurden auf Filmfestivals weltweit gezeigt und

mit den höchsten Auszeichnungen der Film- und Fernsehbranche geehrt, darunter

Oscars, BAFTAs und Emmys.

Im Rahmen ihrer Mission spielt Image Nation auch eine wichtige Rolle bei der

Verwirklichung der Vision Abu Dhabis, eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und

global offene Wirtschaft zu schaffen und das Emirat als regionalen Hub für die

Produktion von Inhalten zu positionieren.

Über Legendary Entertainment

Legendary Entertainment ist ein führendes Medienunternehmen mit den

Geschäftsbereichen Film (Legendary Pictures), Fernsehen und Digital (Legendary

Television and Digital Media) sowie Comics (Legendary Comics), das sich der

Produktion und Bereitstellung von Inhalten für ein weltweites Publikum widmet.

Legendary hat eine Bibliothek mit namhaften Medienrechten aufgebaut und sich als

vertrauenswürdige Marke etabliert, die kontinuierlich hochwertige, kommerzielle

Unterhaltung liefert, darunter einige der weltweit beliebtesten geistigen

Eigentumsrechte. Insgesamt haben die mit Legendary Pictures verbundenen

Produktionen weltweit einen Umsatz von fast 21 Milliarden US-Dollar an den

Kinokassen erzielt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.legendary.com

(http://www.legendary.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36b0ee4e-00d4-4c48-8189-

ddb615b69797

Kontakt:

Tryph Greenwood

tryph@thebrillcollective.comÂ°