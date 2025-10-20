GNW-News: Die IMI Corporate & Investment Banking Division von Intesa Sanpaolo stärkt ihre Rolle in den USA und unterstützt Transaktionen im Wert von 50 Milli...

^WASHINGTON und MAILAND, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IMI Corporate &

Investment Banking Division (IMI CIB) von Intesa Sanpaolo hat in den letzten

drei Jahren Transaktionen in den USA im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar

unterstützt, was das anhaltende Wachstum im Bereich Projektfinanzierung und

Kapitalmarktaktivitäten widerspiegelt.

?Die jüngsten Transaktionen, die wir durchgeführt haben, bestätigen die Stärke

unserer Präsenz in den USA und unsere Fähigkeit, Kapital zu mobilisieren, indem

wir strukturierte Lösungen in einem der wettbewerbsintensivsten Märkte der Welt

anbieten. Unsere IMI-Division ist bereit, ihre Präsenz in diesem Markt mit einem

noch aktiveren und langfristigen Engagement auszubauen." - Mauro Micillo, Leiter

der Abteilung IMI CIB

Eine Delegation unter der Leitung von Mauro Micillo, Leiter der Abteilung IMI

CIB, nimmt an den Sitzungen des International Monetary Fund in Washington teil.

Marktmomentum

Januar-August 2025: Das weltweite Projektfinanzierungsvolumen überstieg 200

Milliarden Euro; IMI CIB war an über 30 Milliarden Euro beteiligt (etwa 15 % des

weltweiten Volumens).

2018-2024: Das Volumen der Projektfinanzierungen in den USA stieg um ca. 20 %

pro Jahr; die Aktivitäten von IMI CIB nahmen um fast 34 % pro Jahr zu. Das US-

Strukturierte-Finanzierungen-Team von IMI wurde verstärkt, um die

Kundenbeziehungen zu vertiefen und die Position der Division zu festigen.

Die wichtigsten Transaktionen der IMI CIB Division in den Vereinigten Staaten in

den letzten drei Jahren

* AT&T (2025): Co-Lead Manager und Active Bookrunner bei einer Anleiheemission

in drei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Milliarden Euro.

* Bighorn-Projekt (2024): Beteiligung an einer Finanzierung in Höhe von 3,4

Milliarden US-Dollar für ein 300-MW-Hyperscale-Rechenzentrum in Reno,

Nevada.

* Cider-Projekt (2024): Strukturierung und teilweise Zeichnung eines

langfristigen Darlehens in Höhe von 870 Millionen US-Dollar für Greenbacker

Renewable Energy Company in Zusammenarbeit mit internationalen Banken zum

Erwerb, Bau und Betrieb des größten Solarparks im Bundesstaat New York.

* SunZia (2023): Strukturierung und teilweise Zeichnung einer grünen

Kreditfazilität in Höhe von 8,8 Milliarden US-Dollar für die größte grüne

Energieinfrastruktur in den USA, die sauberen Strom von New Mexico nach

Arizona und Kalifornien überträgt.

* CEMEX SAB de CV (2023): IMI Securities ist einer von fünf aktiven

Konsortialführern bei einer hybriden grünen Anleihe im Wert von 1 Milliarde

US-Dollar - der ersten ihrer Art für das Unternehmen.

* JFK New Terminal One (2022): Organisation und Zeichnung einer Finanzierung

in Höhe von 6,63 Milliarden US-Dollar für Phase A des New Terminal One in

New York, der größten Flughafeninfrastrukturinvestition in den USA, zusammen

mit einem Bankenkonsortium.

Amerikas Fußabdruck

IMI CIB ist in Nord- und Südamerika mit einer integrierten Niederlassung

vertreten, deren Zentrum die New Yorker Filiale in der One William Street

bildet. Dort sind über 200 Fachkräfte beschäftigt, die als operative Drehscheibe

der Division fungieren. Die Niederlassung unterliegt einer Banklizenz des

Staates New York und wird von der Federal Reserve und dem New York State

Department of Financial Services beaufsichtigt. Seit 2019 ist sie als

Finanzholdinggesellschaft anerkannt.

In Nord- und Südamerika betreut die IMI CIB Division über 150 globale

Unternehmensgruppen (darunter US-amerikanische Fortune-500-Unternehmen und

führende lateinamerikanische Unternehmen), rund 50 große Finanzinstitute

(Banken, Versicherungen, Private-Equity-Gesellschaften, Staatsfonds,

Pensionsfonds und Infrastrukturfonds) sowie über 600 mit italienischen

Unternehmen verbundene Unternehmen (US-Tochtergesellschaften italienischer

Unternehmensgruppen).

Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp. (ISP IMI Securities), registriert bei der

SEC, FINRA und NYSE, beschäftigt über 55 Fachleute und verbindet US-Investoren

mit europäischen Finanzanlagen, wodurch die Beziehungen zwischen italienischen

Unternehmen und US-Investoren gestärkt werden.

Dank seiner etablierten Präsenz und seines kontinuierlichen Engagements festigt

Intesa Sanpaolo seine Position als strategische Brücke zwischen Europa und den

Vereinigten Staaten und unterstützt wachstumsorientierte Investitionen.

Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41c41409-f606-

4c6c-8125-7e737500bf49

