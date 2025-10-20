GNW-News: Die IMI Corporate & Investment Banking Division von Intesa Sanpaolo stärkt ihre Rolle in den USA und unterstützt Transaktionen im Wert von 50 Milli...
^WASHINGTON und MAILAND, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IMI Corporate &
Investment Banking Division (IMI CIB) von Intesa Sanpaolo hat in den letzten
drei Jahren Transaktionen in den USA im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar
unterstützt, was das anhaltende Wachstum im Bereich Projektfinanzierung und
Kapitalmarktaktivitäten widerspiegelt.
?Die jüngsten Transaktionen, die wir durchgeführt haben, bestätigen die Stärke
unserer Präsenz in den USA und unsere Fähigkeit, Kapital zu mobilisieren, indem
wir strukturierte Lösungen in einem der wettbewerbsintensivsten Märkte der Welt
anbieten. Unsere IMI-Division ist bereit, ihre Präsenz in diesem Markt mit einem
noch aktiveren und langfristigen Engagement auszubauen." - Mauro Micillo, Leiter
der Abteilung IMI CIB
Eine Delegation unter der Leitung von Mauro Micillo, Leiter der Abteilung IMI
CIB, nimmt an den Sitzungen des International Monetary Fund in Washington teil.
Marktmomentum
Januar-August 2025: Das weltweite Projektfinanzierungsvolumen überstieg 200
Milliarden Euro; IMI CIB war an über 30 Milliarden Euro beteiligt (etwa 15 % des
weltweiten Volumens).
2018-2024: Das Volumen der Projektfinanzierungen in den USA stieg um ca. 20 %
pro Jahr; die Aktivitäten von IMI CIB nahmen um fast 34 % pro Jahr zu. Das US-
Strukturierte-Finanzierungen-Team von IMI wurde verstärkt, um die
Kundenbeziehungen zu vertiefen und die Position der Division zu festigen.
Die wichtigsten Transaktionen der IMI CIB Division in den Vereinigten Staaten in
den letzten drei Jahren
* AT&T (2025): Co-Lead Manager und Active Bookrunner bei einer Anleiheemission
in drei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Milliarden Euro.
* Bighorn-Projekt (2024): Beteiligung an einer Finanzierung in Höhe von 3,4
Milliarden US-Dollar für ein 300-MW-Hyperscale-Rechenzentrum in Reno,
Nevada.
* Cider-Projekt (2024): Strukturierung und teilweise Zeichnung eines
langfristigen Darlehens in Höhe von 870 Millionen US-Dollar für Greenbacker
Renewable Energy Company in Zusammenarbeit mit internationalen Banken zum
Erwerb, Bau und Betrieb des größten Solarparks im Bundesstaat New York.
* SunZia (2023): Strukturierung und teilweise Zeichnung einer grünen
Kreditfazilität in Höhe von 8,8 Milliarden US-Dollar für die größte grüne
Energieinfrastruktur in den USA, die sauberen Strom von New Mexico nach
Arizona und Kalifornien überträgt.
* CEMEX SAB de CV (2023): IMI Securities ist einer von fünf aktiven
Konsortialführern bei einer hybriden grünen Anleihe im Wert von 1 Milliarde
US-Dollar - der ersten ihrer Art für das Unternehmen.
* JFK New Terminal One (2022): Organisation und Zeichnung einer Finanzierung
in Höhe von 6,63 Milliarden US-Dollar für Phase A des New Terminal One in
New York, der größten Flughafeninfrastrukturinvestition in den USA, zusammen
mit einem Bankenkonsortium.
Amerikas Fußabdruck
IMI CIB ist in Nord- und Südamerika mit einer integrierten Niederlassung
vertreten, deren Zentrum die New Yorker Filiale in der One William Street
bildet. Dort sind über 200 Fachkräfte beschäftigt, die als operative Drehscheibe
der Division fungieren. Die Niederlassung unterliegt einer Banklizenz des
Staates New York und wird von der Federal Reserve und dem New York State
Department of Financial Services beaufsichtigt. Seit 2019 ist sie als
Finanzholdinggesellschaft anerkannt.
In Nord- und Südamerika betreut die IMI CIB Division über 150 globale
Unternehmensgruppen (darunter US-amerikanische Fortune-500-Unternehmen und
führende lateinamerikanische Unternehmen), rund 50 große Finanzinstitute
(Banken, Versicherungen, Private-Equity-Gesellschaften, Staatsfonds,
Pensionsfonds und Infrastrukturfonds) sowie über 600 mit italienischen
Unternehmen verbundene Unternehmen (US-Tochtergesellschaften italienischer
Unternehmensgruppen).
Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp. (ISP IMI Securities), registriert bei der
SEC, FINRA und NYSE, beschäftigt über 55 Fachleute und verbindet US-Investoren
mit europäischen Finanzanlagen, wodurch die Beziehungen zwischen italienischen
Unternehmen und US-Investoren gestärkt werden.
Dank seiner etablierten Präsenz und seines kontinuierlichen Engagements festigt
Intesa Sanpaolo seine Position als strategische Brücke zwischen Europa und den
Vereinigten Staaten und unterstützt wachstumsorientierte Investitionen.
