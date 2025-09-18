GNW-News: Elcogen eröffnet neue Großfabrik für Festoxid-Brennstoffzellen in Europa zur Deckung der weltweiten Nachfrage nach sauberen Energielösungen
TALLINN, Estland, Sept. 17, 2025 -- Elcogen
(https://elcogen.com/), ein führender europäischer Hersteller von Technologien
für die effiziente Herstellung erschwinglichen grünen Wasserstoffs und
emissionsfreien Stroms, hat diese Woche offiziell ELCO I eröffnet, seine neue
hochmoderne Produktionsstätte am Stadtrand von Tallinn, Estland. Die Eröffnung
markiert einen entscheidenden Schritt zur Ausweitung der Rolle von Elcogen in
der globalen Energiewende.
Die 14.000?m² große Anlage erhöht die verfügbare Produktionskapazität von
Elcogen erheblich von 10?MW auf 360?MW und positioniert das Unternehmen als
einen der größten Hersteller Europas von hocheffizienten Festoxid-
Brennstoffzellen (SOFC) und Elektrolysetechnologie (SOEC). Die Komponenten von
Elcogen - Zellen, Stapel und Module - werden in Systeme von Drittanbietern für
eine Vielzahl von Anwendungen integriert, darunter dezentrale Energieversorgung,
netzunabhängige und stationäre Stromversorgung, industrielle Notstromversorgung,
grüne Wasserstofferzeugung und Power-to-X-Lösungen.
?Diese neue Anlage wurde auf Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und globale Wirkung
ausgelegt", so Enn Õunpuu, CEO von Elcogen.?Da die Nachfrage nach zuverlässigen
Lösungen für saubere Energie auf Basis von Festoxid weltweit zunimmt, ist
Elcogen nun einzigartig positioniert, um die vom Markt benötigte
Hochleistungstechnologie in kommerziellen Mengen zu liefern."
Angesichts der zunehmenden Bemühungen zur Reduzierung industrieller Emissionen,
zur Entwicklung von grünem Wasserstoff und zur Stärkung der Energiesicherheit
wird diese neue Anlage als wichtiger Impuls für die Produktion sauberer
Technologien gesehen, insbesondere in einer Zeit, in der Energiesicherheit,
stabile Lieferketten und Netto-Null-Verpflichtungen zunehmend die Politik der
Regierungen und private Investitionen prägen.
Gebaut für den globalen Maßstab
Die Anlage vereint fortschrittliche Automatisierung, Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten sowie nachhaltige Designmerkmale, um internationale
Lieferketten zu unterstützen. Sie wird mit 9?MW Energie aus der nahe gelegenen
Müllverbrennungsanlage Iru versorgt und verfügt über Nachhaltigkeitsmaßnahmen
wie die Wiederverwendung von Prozesswärme und thermische Oxidationsanlagen zur
Reduzierung der Emissionen.
Mit einer Kapitalinvestition von rund 50 Millionen Euro wurde die Anlage vom
Baupartner Maru Ehitus AS termingerecht und innerhalb des Budgets
fertiggestellt. Die Finanzierung des Projekts erfolgte durch die Stakeholder von
Elcogen, darunter Baker Hughes, ein weltweit führendes
Energietechnologieunternehmen, das die Energiebranche und verschiedene
Industriesegmente bedient, sowie das südkoreanische Unternehmen HD Hyundai,
einer der weltweit größten Industriekonzerne, der für seine Führungsrolle in den
Bereichen Schiffbau, Schwermaschinen und Energieinnovation bekannt ist. Das
Projekt wurde auch vom Europäischen Innovationsfonds unterstützt, der
zusätzliche 25 Millionen Euro für den Ausbau der Kapazitäten im Rahmen der
Initiative?ELCO I (https://elcogen.com/elco-i-if-project/)" von Elcogen
bereitgestellt hat.
?Wie der Name schon sagt, ist ELCO I ein Flaggschiffmodell, das als Leitbild für
künftige Entwicklungsinitiativen weltweit fungieren soll", so Õunpuu.?Dies
spiegelt unsere übergeordnete Vision für internationale Expansion und
Führungsrolle im Bereich sauberer Energielösungen wider", und fügte hinzu:?Wir
planen, unsere Technologie und unser Fertigungskonzept schließlich an
vertrauenswürdige Partner zu lizenzieren. Dies gewährleistet eine konsistente
IP-Kontrolle und ermöglicht gleichzeitig die lokale Fertigung - ein besonders
attraktives Angebot für Märkte, die sich auf die heimische Produktion und
widerstandsfähige Lieferketten konzentrieren."
Die Energiewende vorantreiben
Elcogen wurde 2001 gegründet und hat sich zu einem strategischen
Technologiepartner für globale Systemintegratoren entwickelt, der die
Brennstoffzellen- und Elektrolyseurkomponenten für viele der weltweit
fortschrittlichsten sauberen Energiesysteme liefert. Die Kunden des Unternehmens
kommen aus verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen, von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK) über netzunabhängige EV-Ladestationen bis hin zu grünen
Wasserstoff- und Power-to-X-Lösungen.
Die Belegschaft von Elcogen umfasst mittlerweile knapp 150 Mitarbeitende aus
über 20 Nationen, die zusammen mehr als 500 Jahre Erfahrung in der
Festoxidtechnologie mitbringen. Die neue Anlage wird letztendlich die Schaffung
von rund 300 Arbeitsplätzen vor Ort ermöglichen, da Elcogen auf Massenproduktion
umstellt und seine globalen Lieferkapazitäten erhöht.
?Ja, wir erweitern unsere Kapazitäten, aber es geht auch darum, die Leistung
unserer Produkte zu steigern und die Kosten für unsere Partner entlang der
gesamten Energiewertschöpfungskette zu senken", so Õunpuu.?Diese Anlage ist
darauf ausgelegt, das Versprechen sauberer Energie schon heute einzulösen."
Ein globales Treffen für eine globale Mission
An der Eröffnungsveranstaltung von Elcogen am Dienstag, dem 16. September,
nahmen mehr als 300 Gäste teil, darunter Investoren, Technologiepartner und
Kooperationspartner aus Europa, Asien und Nordamerika. Zu den wichtigsten
Teilnehmenden gehörten Vertreter von Baker Hughes, HD Hyundai, dem
Risikokapitalfonds SmartCap, der LHV Bank und führenden Forschungseinrichtungen
wie der Universität Tartu und der Technischen Universität Tallinn.
Obwohl er nicht persönlich anwesend sein konnte, richtete Jorgo Chatzimarkakis,
CEO von Hydrogen Europe, eine Videobotschaft an die Gäste der Veranstaltung und
bekundete seine nachdrückliche Unterstützung für den Start:
?Estland hat erneut seine außergewöhnliche Kreativität und Produktivität im
Bereich der Cleantech-Innovationen unter Beweis gestellt. Mit der neuen Anlage
von Elcogen erhält Europa einen kräftigen Schub in Sachen Elektrolyse- und
Brennstoffzellenkapazität - Technologien, die untrennbar mit der
Wasserstoffwirtschaft verbunden sind. Die Wurzeln der Exzellenz tragen nun
Früchte im industriellen Maßstab. Das erfüllt uns Europäer mit Stolz:
Wasserstoff ist das Molekül der Menschen, und Estland zeigt, wie man Visionen in
die Realität umsetzt."
Auf dem Programm standen Werksbesichtigungen, Vorträge von Führungskräften von
Elcogen und Diskussionen über die Zukunft von sauberem Wasserstoff, die
Herausforderung der Skalierung auf den globalen Märkten und die Bedeutung der
Deep-Tech-Fertigung für die Energiewende.
?Diese neue Anlage sendet das starke Signal, dass Elcogen für Lieferungen in
großem Maßstab bereit ist", so Chris Nash, Vorsitzender des Verwaltungsrats von
Elcogen.?Wir sind bestrebt, mit globalen Systemintegratoren, strategischen
Partnern und Regierungen zusammenzuarbeiten, um resiliente, kohlenstoffarme
Energiesysteme der Zukunft aufzubauen."
Sowohl Enn Õunpuu als auch Chris Nash stehen für Interviews zur Verfügung.
Ansprechpartnerin bei Elcogen: Laura Quinton, Communications Manager,
Laura.Quinton@elcogen.com (mailto:Laura.Quinton@elcogen.com) +358(0)456163133
Über Elcogen
Elcogen ist auf die Entwicklung und Bereitstellung von Festoxid-
Brennstoffzellen- und Elektrolysetechnologien fokussiert, welche die Herstellung
erschwinglichen grünen Wasserstoffs und emissionsfreien Stroms für verschiedene
Sektoren ermöglichen, die von Anwendungen in Privathaushalten bis zum
Industriesektor im großen Maßstab reichen. Das im Jahr 2001 gegründete
Unternehmen hat seinen eingetragenen Geschäftssitz im Vereinigten Königreich und
unterhält seine Hauptgeschäftsstelle in Tallinn, Estland, sowie Kompetenzzentren
für Forschung und Entwicklung in Estland und Finnland. Die Brennstoff- und
Elektrolysezellen, -stapel und -module von Elcogen für eine wachsende globale
Kundenbasis sind in Drittsysteme integriert, um eine herausragende Leistung und
Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Neben der Bereitstellung von Komponenten
bietet Elcogen ein umfassendes Serviceangebot für die technologische Integration
an, um eine nahtlose Implementierung und optimale Funktionalität seiner Lösungen
in verschiedenen Anwendungsbereichen sicherzustellen. Diese Systeme sollen das
ganze Potenzial der erneuerbaren Energie entfalten und einen Effizienzgrad
gewährleisten, der herkömmliche Technologien übertrifft. Zusammen mit seinen
Partnern gestaltet Elcogen eine Landschaft für nachhaltige Energie, um den Weg
hin zu einer Zukunft mit Netto-Null-Emissionen zu bahnen.
www.elcogen.com
