GNW-News: Elcogen eröffnet neue Großfabrik für Festoxid-Brennstoffzellen in Europa zur Deckung der weltweiten Nachfrage nach sauberen Energielösungen

^TALLINN, Estland, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elcogen

(https://elcogen.com/), ein führender europäischer Hersteller von Technologien

Wer­bung Wer­bung

für die effiziente Herstellung erschwinglichen grünen Wasserstoffs und

emissionsfreien Stroms, hat diese Woche offiziell ELCO I eröffnet, seine neue

hochmoderne Produktionsstätte am Stadtrand von Tallinn, Estland. Die Eröffnung

markiert einen entscheidenden Schritt zur Ausweitung der Rolle von Elcogen in

der globalen Energiewende.

Die 14.000?m² große Anlage erhöht die verfügbare Produktionskapazität von

Wer­bung Wer­bung

Elcogen erheblich von 10?MW auf 360?MW und positioniert das Unternehmen als

einen der größten Hersteller Europas von hocheffizienten Festoxid-

Brennstoffzellen (SOFC) und Elektrolysetechnologie (SOEC). Die Komponenten von

Elcogen - Zellen, Stapel und Module - werden in Systeme von Drittanbietern für

eine Vielzahl von Anwendungen integriert, darunter dezentrale Energieversorgung,

netzunabhängige und stationäre Stromversorgung, industrielle Notstromversorgung,

Wer­bung Wer­bung

grüne Wasserstofferzeugung und Power-to-X-Lösungen.

?Diese neue Anlage wurde auf Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und globale Wirkung

ausgelegt", so Enn Õunpuu, CEO von Elcogen.?Da die Nachfrage nach zuverlässigen

Lösungen für saubere Energie auf Basis von Festoxid weltweit zunimmt, ist

Elcogen nun einzigartig positioniert, um die vom Markt benötigte

Hochleistungstechnologie in kommerziellen Mengen zu liefern."

Angesichts der zunehmenden Bemühungen zur Reduzierung industrieller Emissionen,

zur Entwicklung von grünem Wasserstoff und zur Stärkung der Energiesicherheit

wird diese neue Anlage als wichtiger Impuls für die Produktion sauberer

Technologien gesehen, insbesondere in einer Zeit, in der Energiesicherheit,

stabile Lieferketten und Netto-Null-Verpflichtungen zunehmend die Politik der

Regierungen und private Investitionen prägen.

Gebaut für den globalen Maßstab

Die Anlage vereint fortschrittliche Automatisierung, Forschungs- und

Entwicklungskapazitäten sowie nachhaltige Designmerkmale, um internationale

Lieferketten zu unterstützen. Sie wird mit 9?MW Energie aus der nahe gelegenen

Müllverbrennungsanlage Iru versorgt und verfügt über Nachhaltigkeitsmaßnahmen

wie die Wiederverwendung von Prozesswärme und thermische Oxidationsanlagen zur

Reduzierung der Emissionen.

Mit einer Kapitalinvestition von rund 50 Millionen Euro wurde die Anlage vom

Baupartner Maru Ehitus AS termingerecht und innerhalb des Budgets

fertiggestellt. Die Finanzierung des Projekts erfolgte durch die Stakeholder von

Elcogen, darunter Baker Hughes, ein weltweit führendes

Energietechnologieunternehmen, das die Energiebranche und verschiedene

Industriesegmente bedient, sowie das südkoreanische Unternehmen HD Hyundai,

einer der weltweit größten Industriekonzerne, der für seine Führungsrolle in den

Bereichen Schiffbau, Schwermaschinen und Energieinnovation bekannt ist. Das

Projekt wurde auch vom Europäischen Innovationsfonds unterstützt, der

zusätzliche 25 Millionen Euro für den Ausbau der Kapazitäten im Rahmen der

Initiative?ELCO I (https://elcogen.com/elco-i-if-project/)" von Elcogen

bereitgestellt hat.

?Wie der Name schon sagt, ist ELCO I ein Flaggschiffmodell, das als Leitbild für

künftige Entwicklungsinitiativen weltweit fungieren soll", so Õunpuu.?Dies

spiegelt unsere übergeordnete Vision für internationale Expansion und

Führungsrolle im Bereich sauberer Energielösungen wider", und fügte hinzu:?Wir

planen, unsere Technologie und unser Fertigungskonzept schließlich an

vertrauenswürdige Partner zu lizenzieren. Dies gewährleistet eine konsistente

IP-Kontrolle und ermöglicht gleichzeitig die lokale Fertigung - ein besonders

attraktives Angebot für Märkte, die sich auf die heimische Produktion und

widerstandsfähige Lieferketten konzentrieren."

Die Energiewende vorantreiben

Elcogen wurde 2001 gegründet und hat sich zu einem strategischen

Technologiepartner für globale Systemintegratoren entwickelt, der die

Brennstoffzellen- und Elektrolyseurkomponenten für viele der weltweit

fortschrittlichsten sauberen Energiesysteme liefert. Die Kunden des Unternehmens

kommen aus verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen, von Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen (KWK) über netzunabhängige EV-Ladestationen bis hin zu grünen

Wasserstoff- und Power-to-X-Lösungen.

Die Belegschaft von Elcogen umfasst mittlerweile knapp 150 Mitarbeitende aus

über 20 Nationen, die zusammen mehr als 500 Jahre Erfahrung in der

Festoxidtechnologie mitbringen. Die neue Anlage wird letztendlich die Schaffung

von rund 300 Arbeitsplätzen vor Ort ermöglichen, da Elcogen auf Massenproduktion

umstellt und seine globalen Lieferkapazitäten erhöht.

?Ja, wir erweitern unsere Kapazitäten, aber es geht auch darum, die Leistung

unserer Produkte zu steigern und die Kosten für unsere Partner entlang der

gesamten Energiewertschöpfungskette zu senken", so Õunpuu.?Diese Anlage ist

darauf ausgelegt, das Versprechen sauberer Energie schon heute einzulösen."

Ein globales Treffen für eine globale Mission

An der Eröffnungsveranstaltung von Elcogen am Dienstag, dem 16. September,

nahmen mehr als 300 Gäste teil, darunter Investoren, Technologiepartner und

Kooperationspartner aus Europa, Asien und Nordamerika. Zu den wichtigsten

Teilnehmenden gehörten Vertreter von Baker Hughes, HD Hyundai, dem

Risikokapitalfonds SmartCap, der LHV Bank und führenden Forschungseinrichtungen

wie der Universität Tartu und der Technischen Universität Tallinn.

Obwohl er nicht persönlich anwesend sein konnte, richtete Jorgo Chatzimarkakis,

CEO von Hydrogen Europe, eine Videobotschaft an die Gäste der Veranstaltung und

bekundete seine nachdrückliche Unterstützung für den Start:

?Estland hat erneut seine außergewöhnliche Kreativität und Produktivität im

Bereich der Cleantech-Innovationen unter Beweis gestellt. Mit der neuen Anlage

von Elcogen erhält Europa einen kräftigen Schub in Sachen Elektrolyse- und

Brennstoffzellenkapazität - Technologien, die untrennbar mit der

Wasserstoffwirtschaft verbunden sind. Die Wurzeln der Exzellenz tragen nun

Früchte im industriellen Maßstab. Das erfüllt uns Europäer mit Stolz:

Wasserstoff ist das Molekül der Menschen, und Estland zeigt, wie man Visionen in

die Realität umsetzt."

Auf dem Programm standen Werksbesichtigungen, Vorträge von Führungskräften von

Elcogen und Diskussionen über die Zukunft von sauberem Wasserstoff, die

Herausforderung der Skalierung auf den globalen Märkten und die Bedeutung der

Deep-Tech-Fertigung für die Energiewende.

?Diese neue Anlage sendet das starke Signal, dass Elcogen für Lieferungen in

großem Maßstab bereit ist", so Chris Nash, Vorsitzender des Verwaltungsrats von

Elcogen.?Wir sind bestrebt, mit globalen Systemintegratoren, strategischen

Partnern und Regierungen zusammenzuarbeiten, um resiliente, kohlenstoffarme

Energiesysteme der Zukunft aufzubauen."

Sowohl Enn Õunpuu als auch Chris Nash stehen für Interviews zur Verfügung.

Ansprechpartnerin bei Elcogen: Laura Quinton, Communications Manager,

Laura.Quinton@elcogen.com (mailto:Laura.Quinton@elcogen.com) +358(0)456163133

Über Elcogen

Elcogen ist auf die Entwicklung und Bereitstellung von Festoxid-

Brennstoffzellen- und Elektrolysetechnologien fokussiert, welche die Herstellung

erschwinglichen grünen Wasserstoffs und emissionsfreien Stroms für verschiedene

Sektoren ermöglichen, die von Anwendungen in Privathaushalten bis zum

Industriesektor im großen Maßstab reichen. Das im Jahr 2001 gegründete

Unternehmen hat seinen eingetragenen Geschäftssitz im Vereinigten Königreich und

unterhält seine Hauptgeschäftsstelle in Tallinn, Estland, sowie Kompetenzzentren

für Forschung und Entwicklung in Estland und Finnland. Die Brennstoff- und

Elektrolysezellen, -stapel und -module von Elcogen für eine wachsende globale

Kundenbasis sind in Drittsysteme integriert, um eine herausragende Leistung und

Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Neben der Bereitstellung von Komponenten

bietet Elcogen ein umfassendes Serviceangebot für die technologische Integration

an, um eine nahtlose Implementierung und optimale Funktionalität seiner Lösungen

in verschiedenen Anwendungsbereichen sicherzustellen. Diese Systeme sollen das

ganze Potenzial der erneuerbaren Energie entfalten und einen Effizienzgrad

gewährleisten, der herkömmliche Technologien übertrifft. Zusammen mit seinen

Partnern gestaltet Elcogen eine Landschaft für nachhaltige Energie, um den Weg

hin zu einer Zukunft mit Netto-Null-Emissionen zu bahnen.

www.elcogen.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4c66a2a-

4fb3-433e-90dd-2cc1c6630f96/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54609aa6-4ba4-4a22-a1cf-

f4c6ec73a01a/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72f694ef-3296-4b9a-bff6-

ef141c0c1cd9/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9012fa71-9568-4c1a-a496-

0023f5e39e4f/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34682553-0ecf-4d40-8d26-

d84e3ec39340/de

Â°