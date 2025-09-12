GNW-News: Enwave beginnt mit dem Bau einer neuen Fernwärmeanlage zur Energiegewinnung aus Abfall auf Prince Edward Island - eine lokale Lösung für die Abfall...

^TORONTO, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enwave Energy Corporation

(Enwave) feierte heute bei PEI Energy Systems in Charlottetown den ersten

Spatenstich für eine neue Abfallverarbeitungsanlage auf Prince Edward Island.

Die neue, hochmoderne Anlage, die voraussichtlich 2028 vollständig

betriebsbereit sein wird, ersetzt das bestehende System und versorgt die Kunden

über das miteinander verbundene Fernwärmenetz mit Energie. Enwave hat eng mit

der Provinz Prince Edward Island zusammengearbeitet, um diese nachhaltige

Alternative zur Deponierung zu identifizieren und zu entwickeln und gleichzeitig

eine zuverlässige Energieversorgung für die Insel sicherzustellen.

Als wichtige Infrastruktur sowohl für die Wärmeversorgung als auch für die

Abfallwirtschaft wird erwartet, dass die Anlage fast 90 % des derzeitigen

gesamten Hausmülls der Provinz verarbeiten kann, wodurch eine erhebliche Menge

an Abfall von Deponien ferngehalten wird. Die neue Anlage soll jährlich bis zu

49.000 Tonnen Siedlungsabfälle von Deponien zur Wärmeerzeugung umleiten. Die

damit verbundenen erwarteten Einsparungen an Methanemissionen aus Deponien, der

vermiedene Verbrauch von Heizöl und die Nutzung alternativer Wärmequellen für

die Fernwärmekunden werden bis 2052 voraussichtlich zu einer Einsparung von

Treibhausgasen (THG) in Höhe von bis zu 908.000 Tonnen CO2e führen, was einer

Reduzierung von etwa 278.000 gasbetriebenen Autos auf den Straßen entspricht.

Die neue Anlage ermöglicht es Enwave, seine bestehende

Abfallverarbeitungskapazität bei verbesserter Effizienz nahezu zu verdoppeln und

gleichzeitig den Verbrauch von Heizöl zu reduzieren - und das alles bei

fortgesetzter zuverlässiger Wärmeversorgung von mehr als 145 angeschlossenen

Gebäuden in Charlottetown, der Hauptstadt der Provinz.

Von links nach rechts: Steven Myers (Minister für Wohnungswesen, Land und

Gemeinden der Provinz Prince Edward Island), Ernie Hudson (Minister für Verkehr

und Infrastruktur der Provinz Prince Edward Island), Ehren Cory (CEO, Canada

Infrastructure Bank), Carlyle Coutinho (CEO, Enwave Energy Corporation), Gilles

Arsenault (Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz der Provinz Prince

Edward Island) und Philip Brown (Bürgermeister von Charlottetown).

Die neue Anlage von Enwave auf Prince Edward Island trägt direkt dazu bei, den

weltweit steigenden Bedarf an Abfallentsorgungslösungen zu decken. Laut

Prognosen der World Bank Group wird das globale Abfallaufkommen bis 2050 um 70 %

zunehmen. Die World Bank Group berichtet außerdem, dass globale Akteure in

Technologien investieren möchten, um die Effizienz der Abfallbehandlung zu

verbessern und Kosten zu senken. Nordamerika ist gut positioniert, um 20 % des

weltweiten Marktes für Energie aus Abfall zu bedienen.

?Die Erweiterung unserer Anlage auf Prince Edward Island ist ein Beweis für die

erfolgreiche Partnerschaft zwischen Enwave und der Provinzregierung", so Carlyle

Coutinho, CEO der Enwave Energy Corporation.?Die Erweiterung der Anlage in PEI

unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für die Bereitstellung

langfristiger, nachhaltiger Lösungen in Zusammenarbeit mit der Provinz und

versetzt Enwave in die einzigartige Lage, zukünftige Wachstumschancen zu

erschließen, um den steigenden Herausforderungen im Bereich Abfallentsorgung im

ganzen Land gerecht zu werden."

?Während Städte auf der ganzen Welt mit den zahlreichen Herausforderungen im

Zusammenhang mit Müll, Abfall und höheren Energiekosten zu kämpfen haben, hat

sich Enwave als führendes Unternehmen bei der Verbesserung sowohl der Umwelt als

auch der Wirtschaft erwiesen", erklärte Rob Thornton, Präsident und CEO der

International District Energy Association.?Die neue Fernwärmeanlage von Enwave

auf Prince Edward Island löst gleich zwei Probleme, mit denen unser Planet

konfrontiert ist: Sie reduziert die Menge an Deponieabfällen und versorgt

Gemeinden mit erschwinglicher Wärme."

Die Erweiterung der Abfallverarbeitungsanlage von Enwave auf Prince Edward

Island bietet einen lokalen Ansatz zur Dekarbonisierung. Die Anlage nutzt eine

einzigartige Kombination aus einer Energiegewinnungsanlage aus Abfall und einer

angeschlossenen Holzbiomasseanlage, um angeschlossene Kunden mit Energie zu

versorgen. Dieser Ansatz wurde bisher von keiner anderen Energiegewinnungsanlage

aus Abfall in Nordamerika verfolgt, da die meisten entweder Turbinen oder kleine

Warmwasserheizsysteme verwenden.

?PEI benötigt eine vielfältige, zuverlässige und zukunftsorientierte

Energieversorgung, und diese Erweiterung ist ein positiver Schritt in die

richtige Richtung", erklärt PEI-Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Gilles Arsenault.?Die Technologie zur Energiegewinnung aus Abfall ermöglicht es

uns, die Energiekosten für wichtige Gebäude der Provinz zu minimieren und

gleichzeitig die Lebensdauer unserer bestehenden Deponie zu verlängern."

Verfahren zur Energiegewinnung aus Abfall wandeln nicht recycelbare Abfälle in

Energie um, verringern das Deponievolumen und kompensieren den traditionellen

Einsatz fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung. Damit stellen sie eine

wertvolle Methode zur Rückgewinnung von Ressourcen für Materialien dar, die

nicht reduziert, wiederverwendet oder recycelt werden können. Aufgrund der

Erfahrung von Enwave in diesem Bereich kann ein ähnlicher Ansatz zur Nutzung von

Energie aus Abfall je nach Bedarf skaliert werden, um ähnliche Möglichkeiten zur

Abfallvermeidung in anderen Regionen Kanadas und darüber hinaus zu schaffen. In

Ontario beispielsweise könnte diese Skalierbarkeit genutzt werden, um den Bedarf

an Abfallentsorgungslösungen zu decken, da die Provinz laut einem Bericht der

Association of Municipalities Ontario aus dem Jahr 2023 voraussichtlich

innerhalb von neun Jahren keine Deponiekapazitäten mehr haben wird.

?In ganz Kanada gibt es enorme Möglichkeiten, die Energiegewinnung aus Abfall zu

erweitern, um Platz zu schaffen, der sonst für Deponien benötigt würde, um neue

Wohnungen und Arbeitsplätze zu schaffen und zuverlässige, kostengünstige,

kohlenstoffarme, lokal gewonnene Wärme und Strom zu erzeugen. Im Namen von Waste

to Resource Ontario und all unseren Mitgliedern gratuliere ich Enwave, der

Provinz PEI, der Canada Infrastructure Bank und allen Projektpartnern zum

Spatenstich für diese neue Fernwärmeanlage zur Energiegewinnung aus Abfall (EfW)

und zu ihrer Führungsrolle bei der Anerkennung des Potenzials von EfW für den

Wohlstand Kanadas", so Ashley De Souza, CEO von Waste to Resource, Ontario.

?Im Jahr 2021 ging die CIB eine Partnerschaft mit Enwave ein und stellte ein

Darlehen in Höhe von 600 Millionen Dollar für Projekte im Bereich saubere

Energie bereit. Ich bin sehr stolz darauf, dass ein weiteres Projekt von der

Planung in die Umsetzung übergeht", erklärt Ehren Cory, CEO der Canada

Infrastructure Bank.?Die Energieanlage in Charlottetown wird mehr als 145

Gebäude zuverlässig mit erneuerbarer Wärme versorgen. Unsere Zusammenarbeit mit

Enwave ermöglicht es Gemeinden, ihren lokalen Energiebedarf mit bewährter

Technologie zu decken, und unterstützt die Planung für eine nachhaltige

Entwicklung in der Zukunft."

Enwave hat ein vollständig integriertes Prozesslastmanagementsystem entwickelt,

das den Bedarf aktiv steuert und ausgleicht, indem es den Verbrauch nach Bedarf

anpasst, um Überlastungen zu vermeiden, die Effizienz zu steigern und Kosten zu

senken. Enwave arbeitet seit mehr als 40 Jahren eng mit Partnern zusammen, um

Abfallentsorgungslösungen für die Provinz bereitzustellen. Diese neue Anlage

wird in Zusammenarbeit mit wichtigen strategischen Partnern errichtet, darunter

Maple Reinders Constructors Ltd., Marco Group, WSP, Ramboll Group A/S, Coles

Associates Ltd., Stantec, Martin GmbH, ANDRITZ TEP, LAB SA und Kone Cranes

Canada Inc.

Über Enwave

Enwave (https://www.enwave.com/) ist einer der größten kommerziellen Eigentümer

und Betreiber von kommunalen Fernwärmesystemen in Nordamerika. Der Schwerpunkt

liegt auf der Entwicklung zuverlässiger, kommerzieller und nachhaltiger

Energielösungen in großem Maßstab, die auf die besonderen Bedürfnisse von

Kommunen, Gewerbeentwicklungen, Universitäten, Krankenhäusern, Rechenzentren und

Wohngemeinschaften zugeschnitten sind. Enwave versorgt über 100 Millionen

Quadratmeter gemischt genutzter Fläche in ganz Kanada mit Wärmeenergie und nutzt

dabei eine Vielzahl von Technologien, darunter Tiefseewasserkühlung,

Wärmespeicherung, Erdwärme, Biomasse und Energie aus Abfall. Enwave wurde im

Jahr 2021 vom Ontario Teachers' Pension Plan und IFM Investors übernommen.

https://www.enwave.com (https://www.enwave.com/)

