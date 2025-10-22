GNW-News: Etex und Heidelberg Materials Benelux stellen bahnbrechendes Recyclingverfahren für Faserzement zur Herstellung von kohlenstoffarmem Zement vor
^ZAVENTEM, Belgium and LIXHE, Belgium, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etex und
Heidelberg Materials Benelux führen CEMLOOP XL ein, eine Initiative im
industriellen Maßstab zum Recycling von Faserzement zu kohlenstoffarmem Zement.
Das Projekt führt einen geschlossenen Kreislaufprozess unter Verwendung der
CCUS-Technologie (Carbon Capture Utilisation and Storage) ein, bei dem
Faserzementabfälle in einen hochwertigen Sekundärrohstoff für die Herstellung
von neuem kohlenstoffarmem Zement umgewandelt werden, der dann zur Herstellung
neuer Faserzementprodukte verwendet werden kann.
Etex entwickelt zusammen mit der Jacobs-Gruppe ein Verfahren zur Umwandlung von
Faserzementabfällen aus seinen Produktionslinien und dem gesamten Bausektor in
recycelte Faserzementpaste (RFCP). In Hemiksem, Belgien, befindet sich eine neue
Recyclinganlage im Bau, die voraussichtlich Mitte 2026 in Betrieb genommen wird.
In seinem Zementwerk in Lixhe entwickelt Heidelberg Materials das CCLIX-
Verfahren, bei dem RFCP durch forcierte Karbonatisierung mit CO? aus Ofenabgasen
aufgewertet wird. Dabei entsteht karbonatisierter RFCP (cRFCP), der seine
zementartigen Eigenschaften zurückgewinnt und Klinker in kohlenstoffarmem Zement
teilweise ersetzen kann. Der Karbonisierungsreaktor in Lixhe soll bis Ende 2028
in Betrieb genommen werden.
Durch die kombinierten Verfahren werden jährlich 60.000 Tonnen
Faserzementabfälle vermieden, 100.000 Tonnen Rohkalkstein eingespart und die
CO?-Emissionen bei der Zementherstellung um mindestens 20 % reduziert. Der
Energieverbrauch wird um 15 % gesenkt, und neue Faserzementprodukte werden über
20 % recycelte Inhaltsstoffe enthalten und eine um 15 % geringere CO?-Bilanz
aufweisen. Jede Tonne RFCP bindet oder vermeidet rund 900 kg CO?. Das CO? wird
chemisch im Endprodukt gebunden und dient gemäß den EU-Vorschriften als
dauerhafte Speicherung.
Das Projekt wird vom EU-Programm LIFE unterstützt, die Fördervereinbarung wurde
im Juni 2025 unterzeichnet.
Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung, um mehr über diese bahnbrechende
Initiative zu erfahren: https://www.etexgroup.com/de-de/news/2577126/
Weitere Informationen (Etex): Joseph Lemaire, Senior Corporate Communications
Manager, Tel. +32 472 96 72 57, joseph.lemaire@etexgroup.com
(mailto:joseph.lemaire@etexgroup.com)
Weitere Informationen (Heidelberg Materials): Vincent Allaerts, Head of
Communication, Tel. +32 478 98 70 85, vincent.allaerts@heidelbergmaterials.com
(mailto:vincent.allaerts@heidelbergmaterials.com)
