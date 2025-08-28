GNW-News: Exterro schreibt die Spielregeln der KI neu mit der Einführung von Exterro Intelligence für rechtliche Überprüfungen und Ermittlungen

^PORTLAND, Oregon, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Marktführer im

Bereich einheitliches Datenrisikomanagement, hat heute seine neueste Innovation

Wer­bung Wer­bung

von Exterro Intelligence, Exterro Assist for Data, vorgestellt, die speziell

darauf ausgelegt ist, sicherere, zuverlässigere, umsetzbare und präzisere

Ergebnisse zu liefern. Künstliche Intelligenz (KI) ist bereits seit über einem

Jahrzehnt durch Technologien wie Smart Labeling, Contextual Insights sowie Bild-

und Videoerkennung in die Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro

integriert. Mit der neuesten Entwicklung setzt Exterro jedoch neue Maßstäbe

Wer­bung Wer­bung

durch den Einsatz spezialisierter KI-Agenten.

Diese innovative Methodik ist ein intelligentes System, das speziell für Rechts-

, Datenschutz-, Sicherheits- und Governance-Teams entwickelt wurde, um

zielgerichtet und kontextbezogen agieren zu können. Diese nächste Generation von

Exterro Intelligence ist ab sofort verfügbar und in die neue Funktion?Exterro

Assist for Data" eingebettet. Künftig wird der agentenbasierte Ansatz von

Wer­bung Wer­bung

Exterro Intelligence auf die gesamte Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro

ausgeweitet, einschließlich der Produkte für die rechtliche Aufbewahrung,

digitale Forensik und Reaktion auf Vorfälle sowie Datenschutz und Governance.

?Mit der Einführung der nächsten Generation von Exterro Intelligence hält

Exterro nicht nur mit der KI-Innovation Schritt, sondern löst auch Probleme für

seine Kunden. Dies ist eine der fortschrittlicheren, agentenbasierten KI-

Anwendungen, die ich im Bereich Datenrisikomanagement gesehen habe. Der

agentenbasierte Ansatz in Exterro Assist for Data reduziert Sicherheitsbedenken

und liefert zugleich schnellere, genauere und überprüfbare Ergebnisse", so Ryan

O'Leary, Research Director, Privacy and Legal Technology, IDC.

Agentenbasierte KI von Exterro liefert leistungsstarke Ergebnisse

Die Intelligenz von Exterro wird in allen Lösungen bereitgestellt und erschließt

den Kunden einen enormen Mehrwert. Exterro steigert diesen Nutzen mit seinem

agentenbasierten Ansatz, indem es zentrale Bedenken von Kunden ausräumt, die KI-

Lösungen für die Datenprüfung evaluieren. Exterros transformativer Ansatz zur

Bereitstellung von Exterro Intelligence über Exterro Assist for Data ermöglicht

insbesondere:

* Erhebliche Kosteneinsparungen

* Mit Exterro Intelligence erhalten Kunden unbegrenzte Frage-und-Antwort-

Möglichkeiten sowie ihren ersten Fall inklusive Themenklassifizierung

(bis zu 250?GB). Dadurch sparen Kunden Zehn- bis Hunderttausende von

Dollar im Vergleich zu Anbietern, die pro Dokument abrechnen oder

Gebühren von Dritten weiterleiten.

* Unübertroffene Geschwindigkeit und Effizienz

* Verwertbare Erkenntnisse lassen sich schneller gewinnen als mit

manuellen Methoden der Datenprüfung.

* Exterro Intelligence verarbeitet und klassifiziert bis zu

40?000 Dokumente pro Stunde und übertrifft damit herkömmliche Systeme um

ein Vielfaches.

* Exterro Assist for Data kann pro Stunde bis zu 100?000 Dokumente für

Abfragen vorbereiten.

* Spezialisierte Exterro-Agenten erledigen Aufgaben, die sonst Stunden

dauern würden, in Sekunden und beschleunigen Workflows um das bis zu

400-Fache.

* Beispiellose Sicherheit und Kontrolle

* Durch den?Human in the Loop"-Ansatz ermöglicht Exterro seinen Kunden,

die Kontrolle über ihre Daten und Abfragen zu behalten.

* Es werden keine Daten von externen LLM-Anbietern übertragen, gespeichert

oder verarbeitet.

* Zertifizierungen nach DSGVO, SOC II, FedRAMP und HIPAA gewährleisten,

dass die Plattform die höchsten Compliance-Standards erfüllt.

* Volle Transparenz und Vertrauen

* Alle Ergebnisse enthalten eindeutige Quellenangaben und sind

nachvollziehbar erläutert.

* Jede Erkenntnis ist nachvollziehbar, verständlich und sofort nutzbar.

?Unsere Mission ist es, den Status quo im Schutz von Unternehmen vor digitalen

Risiken zu durchbrechen", so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro.

?Während der Rest der Branche Modelle von Drittanbietern wie OpenAI als Hülle

für ihre KI nutzt oder lediglich über das Konzept agentenbasierter KI spricht,

liefern wir konkrete Lösungen, die Risiken senken, Kosten reduzieren und

gleichzeitig Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontrolle erhöhen. Da wir jede

Ebene unseres Technologie-Stacks selbst besitzen und kontrollieren, bieten wir

größere Stabilität, konsistente Ergebnisse sowie eine transparente

Kostenstruktur. So stellen wir sicher, dass fortschrittliche KI ohne versteckte

oder unvorhersehbare Kosten zugänglich ist. Die Zukunft der KI ist

agentenbasierte KI, und Exterro ist dabei führend."

Ein Blick unter die Haube: Exterro Intelligence in Exterro Assist for Data

Review

In ihrem einflussreichen KI-Bericht 2025

(http://www.bondcap.com/report/tai/#view/0) identifiziert Mary Meeker

Agentenschnittstellen, Enterprise-Copiloten und souveräne Systeme als

bestimmende Faktoren für die nächste Welle der Enterprise-KI. Exterro

Intelligence setzt diese Vision um und liefert blitzschnelle, nachvollziehbare

Ergebnisse, die den strengen Anforderungen von Rechts- und Compliance-Prozessen

entsprechen. Mit Exterro Intelligence hat das über 500 Ingenieure starke

Entwicklungsteam von Exterro neu gedacht, wie Teams schnell überprüfbare

Ergebnisse erzielen können, die selbst strengsten rechtlichen und Compliance-

Anforderungen bei kritischen Datenherausforderungen entsprechen.

Exterro Intelligence setzt echte agentenbasierte KI ein, die Fachleuten den

Einsatz spezialisierter, autonomer Agenten ermöglicht, um Rechts-, Datenschutz-

und Sicherheits-Workflows schnell, präzise und nachvollziehbar zu verwalten und

auszuführen. Dadurch wird sichergestellt, dass die zu prüfenden Daten während

ihres gesamten Lebenszyklus in einer sicheren Umgebung verbleiben. Im Gegensatz

zu KI-Tools von Wettbewerbern, die OpenAI nutzen, entfällt bei Exterro Assist

for Data die Notwendigkeit, Daten zwischen getrennten Tools zu übertragen oder

komplett auf LLMs von Drittanbietern angewiesen zu sein. Dieses Framework

verringert das Risiko von Datenlecks und Compliance-Lücken. Es gibt Rechts- und

Datenschutzteams die nötige Kontrolle und Transparenz, um auch in

hochregulierten Umgebungen mit hohen Anforderungen sicher zu arbeiten.

Verfügbarkeit

Exterro Intelligence ist ab sofort auf seiner Datenrisikomanagement-Plattform

verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine Demo der Exterro Intelligence

anzufordern, die Exterro Assist for Data zugrunde liegt, besuchen Sie

www.exterro.com/exterro-intelligence (http://www.exterro.com/exterro-

intelligence).

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und

-verwaltung sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten

analysieren und schnell reagieren können. Die KI-gesteuerten Lösungen von

Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die

Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe

rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können

Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz

und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com

(http://www.exterro.com/).

Medienkontakt:

Hazel Ramirez

Hazel@plat4orm.com (mailto:Hazel@plat4orm.com)

Â°