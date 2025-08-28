GNW-News: Exterro schreibt die Spielregeln der KI neu mit der Einführung von Exterro Intelligence für rechtliche Überprüfungen und Ermittlungen
^PORTLAND, Oregon, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Marktführer im
Bereich einheitliches Datenrisikomanagement, hat heute seine neueste Innovation
von Exterro Intelligence, Exterro Assist for Data, vorgestellt, die speziell
darauf ausgelegt ist, sicherere, zuverlässigere, umsetzbare und präzisere
Ergebnisse zu liefern. Künstliche Intelligenz (KI) ist bereits seit über einem
Jahrzehnt durch Technologien wie Smart Labeling, Contextual Insights sowie Bild-
und Videoerkennung in die Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro
integriert. Mit der neuesten Entwicklung setzt Exterro jedoch neue Maßstäbe
durch den Einsatz spezialisierter KI-Agenten.
Diese innovative Methodik ist ein intelligentes System, das speziell für Rechts-
, Datenschutz-, Sicherheits- und Governance-Teams entwickelt wurde, um
zielgerichtet und kontextbezogen agieren zu können. Diese nächste Generation von
Exterro Intelligence ist ab sofort verfügbar und in die neue Funktion?Exterro
Assist for Data" eingebettet. Künftig wird der agentenbasierte Ansatz von
Exterro Intelligence auf die gesamte Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro
ausgeweitet, einschließlich der Produkte für die rechtliche Aufbewahrung,
digitale Forensik und Reaktion auf Vorfälle sowie Datenschutz und Governance.
?Mit der Einführung der nächsten Generation von Exterro Intelligence hält
Exterro nicht nur mit der KI-Innovation Schritt, sondern löst auch Probleme für
seine Kunden. Dies ist eine der fortschrittlicheren, agentenbasierten KI-
Anwendungen, die ich im Bereich Datenrisikomanagement gesehen habe. Der
agentenbasierte Ansatz in Exterro Assist for Data reduziert Sicherheitsbedenken
und liefert zugleich schnellere, genauere und überprüfbare Ergebnisse", so Ryan
O'Leary, Research Director, Privacy and Legal Technology, IDC.
Agentenbasierte KI von Exterro liefert leistungsstarke Ergebnisse
Die Intelligenz von Exterro wird in allen Lösungen bereitgestellt und erschließt
den Kunden einen enormen Mehrwert. Exterro steigert diesen Nutzen mit seinem
agentenbasierten Ansatz, indem es zentrale Bedenken von Kunden ausräumt, die KI-
Lösungen für die Datenprüfung evaluieren. Exterros transformativer Ansatz zur
Bereitstellung von Exterro Intelligence über Exterro Assist for Data ermöglicht
insbesondere:
* Erhebliche Kosteneinsparungen
* Mit Exterro Intelligence erhalten Kunden unbegrenzte Frage-und-Antwort-
Möglichkeiten sowie ihren ersten Fall inklusive Themenklassifizierung
(bis zu 250?GB). Dadurch sparen Kunden Zehn- bis Hunderttausende von
Dollar im Vergleich zu Anbietern, die pro Dokument abrechnen oder
Gebühren von Dritten weiterleiten.
* Unübertroffene Geschwindigkeit und Effizienz
* Verwertbare Erkenntnisse lassen sich schneller gewinnen als mit
manuellen Methoden der Datenprüfung.
* Exterro Intelligence verarbeitet und klassifiziert bis zu
40?000 Dokumente pro Stunde und übertrifft damit herkömmliche Systeme um
ein Vielfaches.
* Exterro Assist for Data kann pro Stunde bis zu 100?000 Dokumente für
Abfragen vorbereiten.
* Spezialisierte Exterro-Agenten erledigen Aufgaben, die sonst Stunden
dauern würden, in Sekunden und beschleunigen Workflows um das bis zu
400-Fache.
* Beispiellose Sicherheit und Kontrolle
* Durch den?Human in the Loop"-Ansatz ermöglicht Exterro seinen Kunden,
die Kontrolle über ihre Daten und Abfragen zu behalten.
* Es werden keine Daten von externen LLM-Anbietern übertragen, gespeichert
oder verarbeitet.
* Zertifizierungen nach DSGVO, SOC II, FedRAMP und HIPAA gewährleisten,
dass die Plattform die höchsten Compliance-Standards erfüllt.
* Volle Transparenz und Vertrauen
* Alle Ergebnisse enthalten eindeutige Quellenangaben und sind
nachvollziehbar erläutert.
* Jede Erkenntnis ist nachvollziehbar, verständlich und sofort nutzbar.
?Unsere Mission ist es, den Status quo im Schutz von Unternehmen vor digitalen
Risiken zu durchbrechen", so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro.
?Während der Rest der Branche Modelle von Drittanbietern wie OpenAI als Hülle
für ihre KI nutzt oder lediglich über das Konzept agentenbasierter KI spricht,
liefern wir konkrete Lösungen, die Risiken senken, Kosten reduzieren und
gleichzeitig Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontrolle erhöhen. Da wir jede
Ebene unseres Technologie-Stacks selbst besitzen und kontrollieren, bieten wir
größere Stabilität, konsistente Ergebnisse sowie eine transparente
Kostenstruktur. So stellen wir sicher, dass fortschrittliche KI ohne versteckte
oder unvorhersehbare Kosten zugänglich ist. Die Zukunft der KI ist
agentenbasierte KI, und Exterro ist dabei führend."
Ein Blick unter die Haube: Exterro Intelligence in Exterro Assist for Data
Review
In ihrem einflussreichen KI-Bericht 2025
(http://www.bondcap.com/report/tai/#view/0) identifiziert Mary Meeker
Agentenschnittstellen, Enterprise-Copiloten und souveräne Systeme als
bestimmende Faktoren für die nächste Welle der Enterprise-KI. Exterro
Intelligence setzt diese Vision um und liefert blitzschnelle, nachvollziehbare
Ergebnisse, die den strengen Anforderungen von Rechts- und Compliance-Prozessen
entsprechen. Mit Exterro Intelligence hat das über 500 Ingenieure starke
Entwicklungsteam von Exterro neu gedacht, wie Teams schnell überprüfbare
Ergebnisse erzielen können, die selbst strengsten rechtlichen und Compliance-
Anforderungen bei kritischen Datenherausforderungen entsprechen.
Exterro Intelligence setzt echte agentenbasierte KI ein, die Fachleuten den
Einsatz spezialisierter, autonomer Agenten ermöglicht, um Rechts-, Datenschutz-
und Sicherheits-Workflows schnell, präzise und nachvollziehbar zu verwalten und
auszuführen. Dadurch wird sichergestellt, dass die zu prüfenden Daten während
ihres gesamten Lebenszyklus in einer sicheren Umgebung verbleiben. Im Gegensatz
zu KI-Tools von Wettbewerbern, die OpenAI nutzen, entfällt bei Exterro Assist
for Data die Notwendigkeit, Daten zwischen getrennten Tools zu übertragen oder
komplett auf LLMs von Drittanbietern angewiesen zu sein. Dieses Framework
verringert das Risiko von Datenlecks und Compliance-Lücken. Es gibt Rechts- und
Datenschutzteams die nötige Kontrolle und Transparenz, um auch in
hochregulierten Umgebungen mit hohen Anforderungen sicher zu arbeiten.
Verfügbarkeit
Exterro Intelligence ist ab sofort auf seiner Datenrisikomanagement-Plattform
verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine Demo der Exterro Intelligence
anzufordern, die Exterro Assist for Data zugrunde liegt, besuchen Sie
www.exterro.com/exterro-intelligence (http://www.exterro.com/exterro-
intelligence).
Über Exterro
Exterro unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Datenrisiken mit einer
umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und
-verwaltung sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern
bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten
analysieren und schnell reagieren können. Die KI-gesteuerten Lösungen von
Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die
Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe
rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können
Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz
und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com
(http://www.exterro.com/).
Medienkontakt:
Hazel Ramirez
Hazel@plat4orm.com (mailto:Hazel@plat4orm.com)
Â°