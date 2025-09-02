GNW-News: Hubert bringt 2,5 Mio. EUR zur Beschleunigung KI-gestützter Transformation der Massenrekrutierung auf
^STOCKHOLM, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hubert, die KI-basierte
Recruiting-Plattform, die die Massenrekrutierung revolutioniert, gibt eine
Startkapitalrunde in Höhe von 2,5 Mio. EUR bekannt, die von Spintop Ventures
angeführt wird und an der auch Jakob Tolleryd, Vorsitzender von Bonnier Capital,
Peder Bonnier, stellvertretender Vorsitzender der Bonnier Group, und Joen
Bonnier, Vorstandsmitglied von Bonnier Capital, beteiligt sind. Die Finanzierung
folgt auf ein Jahr mit außergewöhnlichem Wachstum und anhaltender Rentabilität
und wird dazu verwendet werden, die Produktinnovation von Hubert zu
beschleunigen, da das Unternehmen bis 2025 ein Umsatzwachstum von über 400 %
anstrebt und gleichzeitig profitabel bleiben möchte.
Auf der Grundlage proprietärer Technologie führt Hubert (https://www.hubert.ai/)
rund um die Uhr strukturierte Screening-Bewerbungsgespräche in großem Umfang
durch und unterstützt Unternehmen dabei, die Personalbeschaffung im operativen
Bereich und an vorderster Front zu optimieren. Die Plattform verkürzt die Zeit
bis zur Einstellung, spart bis zu 80 % der Zeit für die Vorauswahl durch
Personalvermittler, verbessert die Qualität um bis zu 5-mal und ermöglicht eine
gerechtere, einheitlichere Bewertung der Bewerberinnen und Bewerber.
?Hubert setzt einen neuen globalen Standard für faire, datengestützte
Personalbeschaffung. Die positiven Ergebnisse von KI-Bewerbungsgesprächen wurden
bereits in mehreren Studien nachgewiesen, und die erklärbare KI von Hubert
verfügt über alle Voraussetzungen, um sich zu einem Branchenführer zu
entwickeln. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen bei der Neudefinition des
Managements von Massenrekrutierungen zu unterstützen", so Peter Carlsson,
Partner bei Spintop Ventures, dem führenden nordischen Frühphasen-VC-
Unternehmen, das sich auf Software-Innovation und langfristige Nachhaltigkeit
konzentriert.
In einer Zeit, in der Teams für Talentakquise einem zunehmenden Druck ausgesetzt
sind, schnell und in großem Umfang Ergebnisse zu liefern, bietet Hubert eine
strukturierte, vorurteilsfreie und skalierbare Alternative zum herkömmlichen
Screening und hilft so, diese Herausforderung zu bewältigen. Hubert genießt
bereits das Vertrauen von Branchenführern wie Securitas, Coop und ManpowerGroup
und bedient große Arbeitgeber aus den Bereichen Einzelhandel, Logistik,
Gastgewerbe und Business Process Outsourcing. Die Plattform lässt sich mit
mehreren ATS-Anbietern integrieren und wurde entwickelt, um der steigenden
Nachfrage nach einer effizienten, fairen und datengestützten Personalbeschaffung
gerecht zu werden.
?Diese Investition verschafft uns die finanziellen Mittel, um unsere Produkt-
Roadmap zu beschleunigen und die sich bietenden Chancen zu nutzen", so Fredrik
Östgren, CEO und Mitbegründer von Hubert.?Wir revolutionieren die groß
angelegte Personalbeschaffung für unsere Kunden und tun dies auf profitable
Weise, wobei Fairness und Transparenz im Mittelpunkt stehen."
Vorteile von Hubert:
* Proprietäre KI - Basierend auf der eigenen Technologieplattform von Hubert
für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Verteidigungsfähigkeit.
* Fair und transparent - Strukturierte Vorstellungsgespräche mit integrierten
Maßnahmen zur Verringerung von Voreingenommenheit und einer
durchschnittlichen Bewertung der Kandidatenerfahrung von 9/10.
* Skalierbar und kosteneffizient - Bis zu 80 % schnellere Personalbeschaffung
und erhebliche Reduzierung des manuellen Aufwands und der Kosten für die
Vorauswahl.
* Menschenorientiert - Jede Bewerberin und jeder Bewerber erhalten
individuelles Feedback, wodurch eine bessere Bewerbererfahrung in großem
Maßstab gewährleistet wird.
Angesichts der steigenden Nachfrage nach ethischen, automatisierten
Einstellungslösungen definiert Hubert die Vorgehensweise bei der Rekrutierung
großer Mitarbeiterzahlen neu - mit messbaren Auswirkungen sowohl für Bewerber
als auch für Einstellungsteams.
Über Hubert
Hubert ist ein Unternehmen für Rekrutierungstechnologie, das proprietäre KI
einsetzt, um automatisierte Vorstellungsgespräche in großem Umfang
durchzuführen. Die Plattform unterstützt die Einstellung einer großen Anzahl von
Mitarbeitern mit einem schnelleren, faireren und datengestützten Prozess, der
sowohl für Bewerber als auch für Personalvermittler zu besseren Ergebnissen
führt.
www.hubert.ai/ (https://www.hubert.ai/)
Anfragen: media@hubert.ai (mailto:media@hubert.ai)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/787d9b44-
4e6b-42d9-94d5-190322625dea
Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e273188-a17e-4e62-b3ca-
54d69a3fa6f3
Â°