GNW-News: Hubert bringt 2,5 Mio. EUR zur Beschleunigung KI-gestützter Transformation der Massenrekrutierung auf

STOCKHOLM, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hubert, die KI-basierte

Recruiting-Plattform, die die Massenrekrutierung revolutioniert, gibt eine

Startkapitalrunde in Höhe von 2,5 Mio. EUR bekannt, die von Spintop Ventures

angeführt wird und an der auch Jakob Tolleryd, Vorsitzender von Bonnier Capital,

Peder Bonnier, stellvertretender Vorsitzender der Bonnier Group, und Joen

Bonnier, Vorstandsmitglied von Bonnier Capital, beteiligt sind. Die Finanzierung

folgt auf ein Jahr mit außergewöhnlichem Wachstum und anhaltender Rentabilität

und wird dazu verwendet werden, die Produktinnovation von Hubert zu

beschleunigen, da das Unternehmen bis 2025 ein Umsatzwachstum von über 400 %

anstrebt und gleichzeitig profitabel bleiben möchte.

Auf der Grundlage proprietärer Technologie führt Hubert (https://www.hubert.ai/)

rund um die Uhr strukturierte Screening-Bewerbungsgespräche in großem Umfang

durch und unterstützt Unternehmen dabei, die Personalbeschaffung im operativen

Bereich und an vorderster Front zu optimieren. Die Plattform verkürzt die Zeit

bis zur Einstellung, spart bis zu 80 % der Zeit für die Vorauswahl durch

Personalvermittler, verbessert die Qualität um bis zu 5-mal und ermöglicht eine

gerechtere, einheitlichere Bewertung der Bewerberinnen und Bewerber.

?Hubert setzt einen neuen globalen Standard für faire, datengestützte

Personalbeschaffung. Die positiven Ergebnisse von KI-Bewerbungsgesprächen wurden

bereits in mehreren Studien nachgewiesen, und die erklärbare KI von Hubert

verfügt über alle Voraussetzungen, um sich zu einem Branchenführer zu

entwickeln. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen bei der Neudefinition des

Managements von Massenrekrutierungen zu unterstützen", so Peter Carlsson,

Partner bei Spintop Ventures, dem führenden nordischen Frühphasen-VC-

Unternehmen, das sich auf Software-Innovation und langfristige Nachhaltigkeit

konzentriert.

In einer Zeit, in der Teams für Talentakquise einem zunehmenden Druck ausgesetzt

sind, schnell und in großem Umfang Ergebnisse zu liefern, bietet Hubert eine

strukturierte, vorurteilsfreie und skalierbare Alternative zum herkömmlichen

Screening und hilft so, diese Herausforderung zu bewältigen. Hubert genießt

bereits das Vertrauen von Branchenführern wie Securitas, Coop und ManpowerGroup

und bedient große Arbeitgeber aus den Bereichen Einzelhandel, Logistik,

Gastgewerbe und Business Process Outsourcing. Die Plattform lässt sich mit

mehreren ATS-Anbietern integrieren und wurde entwickelt, um der steigenden

Nachfrage nach einer effizienten, fairen und datengestützten Personalbeschaffung

gerecht zu werden.

?Diese Investition verschafft uns die finanziellen Mittel, um unsere Produkt-

Roadmap zu beschleunigen und die sich bietenden Chancen zu nutzen", so Fredrik

Östgren, CEO und Mitbegründer von Hubert.?Wir revolutionieren die groß

angelegte Personalbeschaffung für unsere Kunden und tun dies auf profitable

Weise, wobei Fairness und Transparenz im Mittelpunkt stehen."

Vorteile von Hubert:

* Proprietäre KI - Basierend auf der eigenen Technologieplattform von Hubert

für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Verteidigungsfähigkeit.

* Fair und transparent - Strukturierte Vorstellungsgespräche mit integrierten

Maßnahmen zur Verringerung von Voreingenommenheit und einer

durchschnittlichen Bewertung der Kandidatenerfahrung von 9/10.

* Skalierbar und kosteneffizient - Bis zu 80 % schnellere Personalbeschaffung

und erhebliche Reduzierung des manuellen Aufwands und der Kosten für die

Vorauswahl.

* Menschenorientiert - Jede Bewerberin und jeder Bewerber erhalten

individuelles Feedback, wodurch eine bessere Bewerbererfahrung in großem

Maßstab gewährleistet wird.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach ethischen, automatisierten

Einstellungslösungen definiert Hubert die Vorgehensweise bei der Rekrutierung

großer Mitarbeiterzahlen neu - mit messbaren Auswirkungen sowohl für Bewerber

als auch für Einstellungsteams.

Über Hubert

Hubert ist ein Unternehmen für Rekrutierungstechnologie, das proprietäre KI

einsetzt, um automatisierte Vorstellungsgespräche in großem Umfang

durchzuführen. Die Plattform unterstützt die Einstellung einer großen Anzahl von

Mitarbeitern mit einem schnelleren, faireren und datengestützten Prozess, der

sowohl für Bewerber als auch für Personalvermittler zu besseren Ergebnissen

führt.

www.hubert.ai/ (https://www.hubert.ai/)

Anfragen: media@hubert.ai (mailto:media@hubert.ai)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/787d9b44-

4e6b-42d9-94d5-190322625dea

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e273188-a17e-4e62-b3ca-

54d69a3fa6f3

