GNW-News: Mit vier KI-Agenten für Unternehmen verändert Payhawk das Ausgabenmanagement grundlegend
^* Die Agenten für Finanzkontrolle, Beschaffung, Reisen und Zahlungen halten
sich strikt an Unternehmensrichtlinien, wodurch die Finanzabteilung mehr
Kontrolle erhält und repetitive Routineaufgaben entfallen.
* Mitarbeitende kommunizieren in natürlicher Sprache statt über Formulare,
Tickets oder komplexen Finanzjargon.
* Die Herbst '25 Edition von Payhawk umfasst außerdem weltweite Zahlungen mit
einem Wechselkursaufschlag von 0,3 % in 115 Währungen.
LONDON, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die Plattform für
Finanzkoordination und Ausgabenmanagement, stellt heute seine Herbstausgabe
2025 vor und erweitert damit ihr Angebot?AI Office of the CFO". Die
Veröffentlichung umfasst vier spezialisierte KI-Agenten - Finanzkontrolle,
Beschaffung, Reisen und Zahlungen. Diese erledigen tägliche Finanzaufgaben
eigenständig und verfolgen dabei Rollen, Richtlinien und Genehmigungen
vollständig nach.
Mitarbeitende stellen Anfragen in natürlicher Sprache, und die Agenten führen
sie durch jeden Prozess. Im Hintergrund holen sie die erforderlichen
Genehmigungen ein. Mit der Zeit lernen die Agenten die Präferenzen der Nutzer
kennen, um Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen.
?Unternehmen brauchen keine Chats, sondern Ergebnisse", so Hristo Borisov, CEO
und Mitgründer von Payhawk.?Viele Agenten auf dem Markt erfüllen nicht die
unternehmensrelevanten Anforderungen wie Berechtigungen, Richtlinien,
Mandantenfähigkeit, Prüfpfade und Datensicherheit - alles entscheidend für
Geschäftszahlungen. Unsere KI-Agenten halten sich an Ihre Kontrollen und
erledigen echte Finanzaufgaben - was den Mitarbeitenden leichtfällt, ist für das
Unternehmen garantiert richtig."
Unsichtbare Koordination durch Design
Die Agenten von Payhawk operieren innerhalb bestehender Rollen, Berechtigungen
und Richtlinien, speichern alle Daten auf der Plattform und protokollieren jede
Aktion für volle Nachvollziehbarkeit. Finanzteams profitieren von mehr Kontrolle
und Transparenz, während repetitive Routineaufgaben entfallen.
Funktionen der einzelnen Agenten:
* Finanzkontroll-Agent: Beschleunigt den Monatsabschluss, indem Belege
eingeholt, Dokumente automatisch aus Lieferantenportalen hochgeladen,
Anomalien markiert und Erinnerungen eskaliert werden. Ausgaben werden
doppelt so schnell eingereicht.
* Beschaffungsagent: Mitarbeitende teilen ihre Bedarfe mit, der Agent sammelt
Kontextinformationen, wendet Budgets und Richtlinien an, leitet
Genehmigungen weiter, passt Kartenlimits an oder erstellt Bestellungen -
ohne Formulare und mit deutlich weniger Tickets und Erinnerungen.
Kaufanfragen werden um 60?% schneller abgewickelt.
* Reiseagent: Bucht Reisen innerhalb der Richtlinien anhand der
Nutzerpräferenzen in natürlicher Sprache. Erstellt automatisch Reiseberichte
und gruppiert Ausgaben für die Genehmigung mit einem Klick. Exportiert Daten
ins ERP-System. Spart bis zu 90?Minuten pro Reise.
* Zahlungsagent: Entlastet das Finanzteam um rund 40?% der Helpdesk-Arbeit,
beantwortet umgehend Fragen zu fehlgeschlagenen Transaktionen, gesperrten
Karten, ausstehenden Erstattungen oder Finanzierungsproblemen und schlägt
konforme nächste Schritte vor.
Die Herbst '25 Edition von Payhawk umfasst über die Veröffentlichung des AI
Office of the CFO hinaus globale Zahlungen mit einem Wechselkursaufschlag von
0,3 % in 115 Währungen in Zusammenarbeit mit JP Morgan Payments, erweiterte
Rollen- und Berechtigungssteuerungen sowie zusätzliche Plattformverbesserungen.
Payhawk lädt am 2. Oktober 2025 zu einer Produktpräsentation ein. Sie können
sich unter https://payhawk.com/editions/fall-2025
(https://www.google.com/url?q=https://payhawk.com/editions/fall-
2025&sa=D&source=docs&ust=1757929615242730&usg=AOvVaw2ZUX_VJiHJTWuPttT520Ug)
anmelden.
Über Payhawk
Payhawk ist eine Finanzorchestrierungsplattform, die globales Ausgabenmanagement
mit intelligenter Automatisierung und Echtzeit-Zahlungen verbindet.
Firmenkarten, Ausgabenmanagement, Kreditorenbuchhaltung und Procure-to-Pay
greifen in einer Plattform nahtlos ineinander und machen langsame, manuelle
Prozesse überflüssig.
Im Unterschied zu Lösungen, die einen Kompromiss zwischen strikten Kontrollen
und Nutzerfreundlichkeit erfordern, bietet Payhawk beides: Effizienz und
Wachstum für Finanzteams - bei voller Kontrolle. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in London, verfügt über neun Niederlassungen in Europa und den USA und
unterstützt mittelständische sowie große Unternehmen in mehr als 32 Ländern.
Weitere Informationen finden Sie unter www.payhawk.com.
Georgi Ivanov
Senior Communications Manager
georgi.ivanov@payhawk.com (mailto:georgi.ivanov@payhawk.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e27967d8-aa3f-4532-a4f4-
d36c2a530404
Â°