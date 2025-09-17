GNW-News: Mit vier KI-Agenten für Unternehmen verändert Payhawk das Ausgabenmanagement grundlegend

^* Die Agenten für Finanzkontrolle, Beschaffung, Reisen und Zahlungen halten

LONDON, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die Plattform für

Finanzkoordination und Ausgabenmanagement, stellt heute seine Herbstausgabe

2025 vor und erweitert damit ihr Angebot?AI Office of the CFO". Die

Veröffentlichung umfasst vier spezialisierte KI-Agenten - Finanzkontrolle,

Beschaffung, Reisen und Zahlungen. Diese erledigen tägliche Finanzaufgaben

eigenständig und verfolgen dabei Rollen, Richtlinien und Genehmigungen

vollständig nach.

Mitarbeitende stellen Anfragen in natürlicher Sprache, und die Agenten führen

sie durch jeden Prozess. Im Hintergrund holen sie die erforderlichen

Genehmigungen ein. Mit der Zeit lernen die Agenten die Präferenzen der Nutzer

kennen, um Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen.

?Unternehmen brauchen keine Chats, sondern Ergebnisse", so Hristo Borisov, CEO

und Mitgründer von Payhawk.?Viele Agenten auf dem Markt erfüllen nicht die

unternehmensrelevanten Anforderungen wie Berechtigungen, Richtlinien,

Mandantenfähigkeit, Prüfpfade und Datensicherheit - alles entscheidend für

Geschäftszahlungen. Unsere KI-Agenten halten sich an Ihre Kontrollen und

erledigen echte Finanzaufgaben - was den Mitarbeitenden leichtfällt, ist für das

Unternehmen garantiert richtig."

Unsichtbare Koordination durch Design

Die Agenten von Payhawk operieren innerhalb bestehender Rollen, Berechtigungen

und Richtlinien, speichern alle Daten auf der Plattform und protokollieren jede

Aktion für volle Nachvollziehbarkeit. Finanzteams profitieren von mehr Kontrolle

und Transparenz, während repetitive Routineaufgaben entfallen.

Funktionen der einzelnen Agenten:

* Finanzkontroll-Agent: Beschleunigt den Monatsabschluss, indem Belege

eingeholt, Dokumente automatisch aus Lieferantenportalen hochgeladen,

Anomalien markiert und Erinnerungen eskaliert werden. Ausgaben werden

doppelt so schnell eingereicht.

* Beschaffungsagent: Mitarbeitende teilen ihre Bedarfe mit, der Agent sammelt

Kontextinformationen, wendet Budgets und Richtlinien an, leitet

Genehmigungen weiter, passt Kartenlimits an oder erstellt Bestellungen -

ohne Formulare und mit deutlich weniger Tickets und Erinnerungen.

Kaufanfragen werden um 60?% schneller abgewickelt.

* Reiseagent: Bucht Reisen innerhalb der Richtlinien anhand der

Nutzerpräferenzen in natürlicher Sprache. Erstellt automatisch Reiseberichte

und gruppiert Ausgaben für die Genehmigung mit einem Klick. Exportiert Daten

ins ERP-System. Spart bis zu 90?Minuten pro Reise.

* Zahlungsagent: Entlastet das Finanzteam um rund 40?% der Helpdesk-Arbeit,

beantwortet umgehend Fragen zu fehlgeschlagenen Transaktionen, gesperrten

Karten, ausstehenden Erstattungen oder Finanzierungsproblemen und schlägt

konforme nächste Schritte vor.

Die Herbst '25 Edition von Payhawk umfasst über die Veröffentlichung des AI

Office of the CFO hinaus globale Zahlungen mit einem Wechselkursaufschlag von

0,3 % in 115 Währungen in Zusammenarbeit mit JP Morgan Payments, erweiterte

Rollen- und Berechtigungssteuerungen sowie zusätzliche Plattformverbesserungen.

Payhawk lädt am 2. Oktober 2025 zu einer Produktpräsentation ein. Sie können

sich unter https://payhawk.com/editions/fall-2025

anmelden.

Über Payhawk

Payhawk ist eine Finanzorchestrierungsplattform, die globales Ausgabenmanagement

mit intelligenter Automatisierung und Echtzeit-Zahlungen verbindet.

Firmenkarten, Ausgabenmanagement, Kreditorenbuchhaltung und Procure-to-Pay

greifen in einer Plattform nahtlos ineinander und machen langsame, manuelle

Prozesse überflüssig.

Im Unterschied zu Lösungen, die einen Kompromiss zwischen strikten Kontrollen

und Nutzerfreundlichkeit erfordern, bietet Payhawk beides: Effizienz und

Wachstum für Finanzteams - bei voller Kontrolle. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in London, verfügt über neun Niederlassungen in Europa und den USA und

unterstützt mittelständische sowie große Unternehmen in mehr als 32 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.payhawk.com.

Â°