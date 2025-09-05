GNW-News: Nauru schreibt Geschichte: Staatenloser erhält im Rahmen eines innovativen neuen Programms die nauruanische Staatsbürgerschaft

^AUCKLAND, Neuseeland, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine staatenlose Person

hat im Rahmen eines innovativen Staatsbürgerschaftsprogramms, das Geldmittel zur

Finanzierung der wirtschaftlichen und klimabezogenen Resilienz bereitstellt, die

nauruanische Staatsbürgerschaft erhalten.

Die Staatsbürgerschaft, die die Person aus Kuwait im Rahmen des Economic and

Climate Resilience Citizenship Program von Nauru erhalten hat, unterstreicht die

Vorteile, die dieses Programm unzähligen anderen Staatenlosen auf der ganzen

Welt bietet.

Das Programm umfasst einen politisch neutralen alternativen Pass für die

Antragsteller und ihre Familien sowie die Möglichkeit, einen Beitrag zur Lösung

der Klimakrise im Südpazifik zu leisten.

CEO Edward Clark erklärte, dass der aus Kuwait stammenden Person die

Staatsbürgerschaft nach einem gründlichen Due-Diligence-Prozess gewährt wurde,

an dem Finanzermittlungsbehörden, die Polizei und unabhängige Prüfstellen

beteiligt waren.

Er wies darauf hin, dass es ein weitverbreitetes Missverständnis sei,

Staatenlose hätten niemals Ausweispapiere oder immer etwas Gesetzwidriges getan,

was jedoch nicht zutreffend sei.

?Wir würden niemanden zulassen, ohne dessen Identität, Werdegang und alle

erforderlichen Informationen überprüft zu haben, und diese Person konnte trotz

ihres Status ihre Berechtigung mit stichhaltigen Unterlagen nachweisen.

Er ist ein äußerst erfolgreicher und motivierter Mensch, der durch keinerlei

eigenes Verschulden staatenlos ist", erklärt er.

Herr Clark führte aus, dass es weltweit viele Menschen gibt, die mit ähnlichen

Herausforderungen konfrontiert sind, da ihre Staatenlosigkeit auf Umstände

zurückzuführen ist, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, und dass viele von

ihnen sich ideal für das Programm eignen.

?Während viele Menschen, die im Rahmen des Programms die Staatsbürgerschaft

beantragen, möglicherweise einen zweiten Pass erhalten möchten, der ihnen in

Zeiten globaler Instabilität ein wertvolles Sicherheitsnetz bietet, kann es

staatenlosen Menschen Mobilität und Sicherheit verschaffen, die sie zuvor nie

hatten."

Das Institute on Statelessness and Inclusion schätzt, dass es weltweit

mindestens 15 Millionen staatenlose Menschen gibt.

Laut Aleksejs Ivashuk, dem Gründer der Interessenvertretung Apatride Network,

werden Programme für Migration durch Investitionen?den Staatenlosen

zugutekommen, denen sie realistischere Wege aus der Staatenlosigkeit eröffnen,

[?] (sowie) den Aufnahmeländern, die diese Programme betreiben."

Herr Ivashuk fügte hinzu, dass ein Programm, das staatenlosen Menschen einen Weg

zur Staatsbürgerschaft bietet,?die Freiheit bedeutet, Zugang zu Bildung,

Beschäftigung, politischen Rechten, Gesundheitsversorgung, Freizügigkeit und

vielen anderen grundlegenden Menschenrechten zu haben".

Das Economic and Climate Resilience Citizenship Program von Nauru begrüßte

Anfang August seine ersten neuen Staatsbürger, viele weitere sind bereits

genehmigt oder werden derzeit geprüft.

Medienkontakt:

barbara@crcpr.com.auÂ°