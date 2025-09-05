GNW-News: Nauru schreibt Geschichte: Staatenloser erhält im Rahmen eines innovativen neuen Programms die nauruanische Staatsbürgerschaft
^AUCKLAND, Neuseeland, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine staatenlose Person
hat im Rahmen eines innovativen Staatsbürgerschaftsprogramms, das Geldmittel zur
Finanzierung der wirtschaftlichen und klimabezogenen Resilienz bereitstellt, die
nauruanische Staatsbürgerschaft erhalten.
Die Staatsbürgerschaft, die die Person aus Kuwait im Rahmen des Economic and
Climate Resilience Citizenship Program von Nauru erhalten hat, unterstreicht die
Vorteile, die dieses Programm unzähligen anderen Staatenlosen auf der ganzen
Welt bietet.
Das Programm umfasst einen politisch neutralen alternativen Pass für die
Antragsteller und ihre Familien sowie die Möglichkeit, einen Beitrag zur Lösung
der Klimakrise im Südpazifik zu leisten.
CEO Edward Clark erklärte, dass der aus Kuwait stammenden Person die
Staatsbürgerschaft nach einem gründlichen Due-Diligence-Prozess gewährt wurde,
an dem Finanzermittlungsbehörden, die Polizei und unabhängige Prüfstellen
beteiligt waren.
Er wies darauf hin, dass es ein weitverbreitetes Missverständnis sei,
Staatenlose hätten niemals Ausweispapiere oder immer etwas Gesetzwidriges getan,
was jedoch nicht zutreffend sei.
?Wir würden niemanden zulassen, ohne dessen Identität, Werdegang und alle
erforderlichen Informationen überprüft zu haben, und diese Person konnte trotz
ihres Status ihre Berechtigung mit stichhaltigen Unterlagen nachweisen.
Er ist ein äußerst erfolgreicher und motivierter Mensch, der durch keinerlei
eigenes Verschulden staatenlos ist", erklärt er.
Herr Clark führte aus, dass es weltweit viele Menschen gibt, die mit ähnlichen
Herausforderungen konfrontiert sind, da ihre Staatenlosigkeit auf Umstände
zurückzuführen ist, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, und dass viele von
ihnen sich ideal für das Programm eignen.
?Während viele Menschen, die im Rahmen des Programms die Staatsbürgerschaft
beantragen, möglicherweise einen zweiten Pass erhalten möchten, der ihnen in
Zeiten globaler Instabilität ein wertvolles Sicherheitsnetz bietet, kann es
staatenlosen Menschen Mobilität und Sicherheit verschaffen, die sie zuvor nie
hatten."
Das Institute on Statelessness and Inclusion schätzt, dass es weltweit
mindestens 15 Millionen staatenlose Menschen gibt.
Laut Aleksejs Ivashuk, dem Gründer der Interessenvertretung Apatride Network,
werden Programme für Migration durch Investitionen?den Staatenlosen
zugutekommen, denen sie realistischere Wege aus der Staatenlosigkeit eröffnen,
[?] (sowie) den Aufnahmeländern, die diese Programme betreiben."
Herr Ivashuk fügte hinzu, dass ein Programm, das staatenlosen Menschen einen Weg
zur Staatsbürgerschaft bietet,?die Freiheit bedeutet, Zugang zu Bildung,
Beschäftigung, politischen Rechten, Gesundheitsversorgung, Freizügigkeit und
vielen anderen grundlegenden Menschenrechten zu haben".
Das Economic and Climate Resilience Citizenship Program von Nauru begrüßte
Anfang August seine ersten neuen Staatsbürger, viele weitere sind bereits
genehmigt oder werden derzeit geprüft.
