GNW-News: XYTE mobility präsentiert "ONE" - den weltweit sichersten Elektroroller - auf der IAA Mobility 2025
^MÜNCHEN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die XYTE mobility GmbH feiert auf
der IAA Mobility in München ihren offiziellen Marktauftritt und präsentiert
erstmals der Öffentlichkeit ihr erstes Serienmodell: den XYTE ONE, ein
revolutionäres dreirädriges Elektrofahrzeug, das das Verständnis urbaner
Mobilität neu definieren soll.
Die Weltpremiere findet am Montag, dem 8. September, um 11:00 Uhr in Halle B2,
Stand D101 statt. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.
Der XYTE ONE verbindet modernste Ingenieurskunst mit innovativen
Sicherheitsfeatures und ist damit der sicherste Elektroroller der Welt. Der
neuartige Safetyframe ermöglicht, dass man ihn ohne Helm und mit dem klassischen
Pkw-Führerschein (Klasse B) fahren kann.
Die wichtigsten Highlights des XYTE ONE:
* Dreirädrige, vollelektrische Architektur
* Sicherheitszelle für helmfreies Fahren mit maximalem Schutz
* Reichweite von über 100 km mit einer Akkuladung
* Elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h
Das Unternehmen wurde von Dr. Wolfgang Ziebart gegründet, einem Veteranen der
globalen Automobilindustrie, der das Projekt in Präsenz vorstellen wird. Er wird
auf der Bühne von Erik Goplen, dem Designer des XYTE ONE, begleitet, der
Einblicke in die Vision und die Designsprache hinter diesem bahnbrechenden
Fahrzeug geben wird.
?Mit dem XYTE ONE setzen wir neue Maßstäbe für sichere, nachhaltige und
stilvolle urbane Mobilität", so Dr. Ziebart.?Es ist mehr als nur ein
Elektroroller - es ist eine neue Fahrzeugkategorie."
XYTE mobility verfolgt das Ziel, die urbane Mobilität der Zukunft aktiv
mitzugestalten - durch eine mutige Verbindung aus Sicherheit,
Alltagstauglichkeit und Nachhaltigkeit.
Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, an der Weltpremiere am Montag,
dem 8. September, um 11:00 Uhr auf der IAA Mobility, Halle B2, Stand D101,
teilzunehmen.
Die XYTE mobility GmbH ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für urbane
Mobilität, das eine neue Kategorie kompakter, elektrischer Fahrzeuge entwickelt,
die die Agilität eines Rollers mit dem Schutz eines Autos verbinden. Gegründet
von Dr. Wolfgang Ziebart und einem Team erfahrener Branchenexperten, verfolgt
XYTE mobility das Ziel, individuelle Mobilität leiser, sauberer und sicherer zu
machen. Das erste Modell, der XYTE ONE, verkörpert das Markenversprechen
- einzigartiges Design, Alltagstauglichkeit und eine schützende Sicherheitszelle
- und bietet so das Sicherheitsgefühl eines Autos bei einem Bruchteil der Größe.
XYTE setzt auf partnergestützte Fertigung und eine Markteinführung Stadt für
Stadt in ganz Europa - mit dem Ziel, Vision Zero durch pragmatische
Ingenieurskunst und menschenzentriertes Design voranzutreiben.
Pressekontakt:
XYTE Mobility GmbH
Christoph Walz (CMO)
+49 179 9093745
cwalz@xyte-mobility.com (mailto:cwalz@xyte-mobility.com)
www.xyte-mobility.com (http://www.xyte-mobility.com)
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b368e210-0da9-444f-a55b-
0c9bc744deb8
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52e0e155-65b2-4f1b-9efe-
d0580dd1eb15
