GNW-News: YPrime veröffentlicht ersten ESG-Bericht und bekräftigt sein Engagement für verantwortungsbewusste Innovation in der klinischen Forschung

^MALVERN, Pennsylvania, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime

(http://www.yprime.com/), ein bewährter Marktführer im Bereich klinischer

Wer­bung Wer­bung

Studientechnologie, gab heute die Veröffentlichung seines ersten Berichts zum

Thema Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bekannt. Der Bericht hebt

messbare Fortschritte in den Bereichen Umweltverantwortung, gesellschaftliche

Wirkung und Governance-Praktiken hervor und spiegelt die langjährige Überzeugung

des Unternehmens wider, dass verantwortungsvolle Innovation langfristigen

Unternehmenswert schafft.

Wer­bung Wer­bung

Der ESG-Bericht 2024 beschreibt detailliert die Fortschritte von YPrime bei der

Verankerung von Nachhaltigkeit in seinen Betriebsabläufen, Produktplattformen

und strategischen Partnerschaften. Angesichts der zunehmenden Komplexität und

globalen Verbreitung klinischer Studien konzentriert sich YPrime darauf,

Chancengerechtigkeit im Gesundheitswesen zu fördern, seinen ökologischen

Fußabdruck zu verringern und ethische Praktiken zu stärken, um bessere

Wer­bung Wer­bung

Ergebnisse klinischer Studien für Patientinnen und Patienten, Studienzentren und

das Sponsoring zu erzielen.

Zu den wichtigsten Highlights des ESG-Berichts 2024 gehören:

* Weltweite Anerkennung: Ausgezeichnet mit der EcoVadis-Bronzemedaille

(https://www.yprime.com/yprime-earns-ecovadis-rating-advancing-sustainable-

clinical-trials/) (wodurch YPrime zu den besten 35?% von über

150?000 Unternehmen gehört) und mit der Note B bei seiner ersten Teilnahme

am Carbon Disclosure Project (CDP), wobei es in allen Klimakategorien über

dem Durchschnitt der Life-Sciences-Branche lag. Das Unternehmen ist außerdem

stolzes Mitglied des United Nations Global Compact

(https://www.yprime.com/yprime-commits-to-united-nations-global-compact-

pledging-to-align-its-sustainable-business-practices-with-un-goals/) und

bekräftigt damit seine Ausrichtung an globalen Nachhaltigkeitsprinzipien.

* Verpflichtung zur Nachhaltigkeit: YPrime hat eine umfassende Umweltpolitik

verabschiedet, die auf?Digital First", abfallarme Betriebsabläufe und

wissenschaftlich fundierte Zielvorgaben setzt. YPrime hat bereits null

direkte (Scope 1) Treibhausgasemissionen erreicht und reduziert aktiv

indirekte (Scope 2 und 3) Emissionen.

* Inklusive Belegschaft: 54?% der Mitarbeitenden sind Frauen, wobei 42?% der

2024 neu besetzten Führungspositionen mit Frauen besetzt wurden, ein klares

Zeichen für das Engagement von YPrime für Gleichberechtigung in

Führungsrollen.

?Bei YPrime gehen Verantwortung und Leistung Hand in Hand", erklärt Lindsay

Daniel, Chief Human Resources Officer bei YPrime.?Dieser Bericht unterstreicht

die Fortschritte, die wir erzielt haben - und die Arbeit, die noch vor uns liegt

-, während wir Transparenz, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung weiter

stärken. Gemeinsam mit unseren Partnerschaften gestalten wir die klinische

Forschung so, dass sie nicht nur schneller und intelligenter, sondern auch

nachhaltiger und integrativer wird."

Der Bericht skizziert die zukünftigen Verpflichtungen von YPrime, darunter die

Einreichung kurzfristiger Ziele im Rahmen der Science Based Targets Initiative

(SBTi) im Jahr 2025, das Anstreben der ISO-27001-Zertifizierung und das

Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050.

?ESG ist nicht mehr optional - es ist ein zentraler Bestandteil unserer

Geschäftstätigkeit und Innovation", so Paulo Limgenco, Vice President of

Business Operations und ESG Strategy Lead bei YPrime.?Dieser Bericht schafft

eine solide Grundlage für Rechenschaft und kontinuierliche Verbesserung. Er

zeigt, wie tief ESG in unsere Plattformen, unsere Partnerschaften und unsere

Unternehmenskultur integriert ist."

Der ESG-Bericht 2024 steht im Einklang mit dem UN Global Compact und unterstützt

die für die Mission von YPrime relevantesten Ziele für nachhaltige Entwicklung,

darunter SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen), SDG 10 (Weniger Ungleichheiten) und

SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz).

Den vollständigen Bericht finden Sie unter www.yprime.com/esg-report-2024

(http://www.yprime.com/esg-report-2024).

Über YPrime

YPrime vereinfacht klinische Studien mit eCOA, IRT und eConsent-Lösungen, die

Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität vereinen. Die eCOA-Plattform von

YPrime verbessert die Patienten-Compliance durch eine intuitive Anwendung und

ein benutzerfreundliches Design, rationalisiert die Arbeitsabläufe vor Ort durch

ein leistungsstarkes eCOA-Portal, integriert sich nahtlos in vernetzte Geräte

und unterstützt Sponsoren mit Dashboards für bessere Entscheidungen. Die KI-

gestützte Lokalisierung von eCOA beschleunigt die Globalisierung, während

vorvalidierte und konfigurierbare eCOA- und IRT-Lösungen einen schnelleren

Studienstart mit Qualitätsmetriken über dem Branchenstandard ermöglichen. YPrime

genießt das Vertrauen sowohl führender Pharmaunternehmen als auch aufstrebender

Biotech-Firmen und verbindet fundierte Branchenexpertise mit Innovation, um

zuverlässige Lösungen zu liefern. Mit fast zwei Jahrzehnten nachweisbarer

Erfolge, Lösungen in über 250 Sprachen und Support in mehr als 100 Ländern ist

YPrime Ihr Partner für die verlässliche Bewältigung klinischer

Forschungsherausforderungen. Besuchen Sie www.yprime.com (http://www.yprime.com)

oder senden Sie eine E-Mail an marketing@yprime.com

(mailto:marketing@yprime.com).

Medienkontakt

Grazia Mohren

Senior Vice President, Marketing, YPrime

marketing@yprime.com (mailto:marketing@yprime.com)

Â°