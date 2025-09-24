GNW-News: YPrime veröffentlicht ersten ESG-Bericht und bekräftigt sein Engagement für verantwortungsbewusste Innovation in der klinischen Forschung
^MALVERN, Pennsylvania, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime
(http://www.yprime.com/), ein bewährter Marktführer im Bereich klinischer
Studientechnologie, gab heute die Veröffentlichung seines ersten Berichts zum
Thema Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bekannt. Der Bericht hebt
messbare Fortschritte in den Bereichen Umweltverantwortung, gesellschaftliche
Wirkung und Governance-Praktiken hervor und spiegelt die langjährige Überzeugung
des Unternehmens wider, dass verantwortungsvolle Innovation langfristigen
Unternehmenswert schafft.
Der ESG-Bericht 2024 beschreibt detailliert die Fortschritte von YPrime bei der
Verankerung von Nachhaltigkeit in seinen Betriebsabläufen, Produktplattformen
und strategischen Partnerschaften. Angesichts der zunehmenden Komplexität und
globalen Verbreitung klinischer Studien konzentriert sich YPrime darauf,
Chancengerechtigkeit im Gesundheitswesen zu fördern, seinen ökologischen
Fußabdruck zu verringern und ethische Praktiken zu stärken, um bessere
Ergebnisse klinischer Studien für Patientinnen und Patienten, Studienzentren und
das Sponsoring zu erzielen.
Zu den wichtigsten Highlights des ESG-Berichts 2024 gehören:
* Weltweite Anerkennung: Ausgezeichnet mit der EcoVadis-Bronzemedaille
(https://www.yprime.com/yprime-earns-ecovadis-rating-advancing-sustainable-
clinical-trials/) (wodurch YPrime zu den besten 35?% von über
150?000 Unternehmen gehört) und mit der Note B bei seiner ersten Teilnahme
am Carbon Disclosure Project (CDP), wobei es in allen Klimakategorien über
dem Durchschnitt der Life-Sciences-Branche lag. Das Unternehmen ist außerdem
stolzes Mitglied des United Nations Global Compact
(https://www.yprime.com/yprime-commits-to-united-nations-global-compact-
pledging-to-align-its-sustainable-business-practices-with-un-goals/) und
bekräftigt damit seine Ausrichtung an globalen Nachhaltigkeitsprinzipien.
* Verpflichtung zur Nachhaltigkeit: YPrime hat eine umfassende Umweltpolitik
verabschiedet, die auf?Digital First", abfallarme Betriebsabläufe und
wissenschaftlich fundierte Zielvorgaben setzt. YPrime hat bereits null
direkte (Scope 1) Treibhausgasemissionen erreicht und reduziert aktiv
indirekte (Scope 2 und 3) Emissionen.
* Inklusive Belegschaft: 54?% der Mitarbeitenden sind Frauen, wobei 42?% der
2024 neu besetzten Führungspositionen mit Frauen besetzt wurden, ein klares
Zeichen für das Engagement von YPrime für Gleichberechtigung in
Führungsrollen.
?Bei YPrime gehen Verantwortung und Leistung Hand in Hand", erklärt Lindsay
Daniel, Chief Human Resources Officer bei YPrime.?Dieser Bericht unterstreicht
die Fortschritte, die wir erzielt haben - und die Arbeit, die noch vor uns liegt
-, während wir Transparenz, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung weiter
stärken. Gemeinsam mit unseren Partnerschaften gestalten wir die klinische
Forschung so, dass sie nicht nur schneller und intelligenter, sondern auch
nachhaltiger und integrativer wird."
Der Bericht skizziert die zukünftigen Verpflichtungen von YPrime, darunter die
Einreichung kurzfristiger Ziele im Rahmen der Science Based Targets Initiative
(SBTi) im Jahr 2025, das Anstreben der ISO-27001-Zertifizierung und das
Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050.
?ESG ist nicht mehr optional - es ist ein zentraler Bestandteil unserer
Geschäftstätigkeit und Innovation", so Paulo Limgenco, Vice President of
Business Operations und ESG Strategy Lead bei YPrime.?Dieser Bericht schafft
eine solide Grundlage für Rechenschaft und kontinuierliche Verbesserung. Er
zeigt, wie tief ESG in unsere Plattformen, unsere Partnerschaften und unsere
Unternehmenskultur integriert ist."
Der ESG-Bericht 2024 steht im Einklang mit dem UN Global Compact und unterstützt
die für die Mission von YPrime relevantesten Ziele für nachhaltige Entwicklung,
darunter SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen), SDG 10 (Weniger Ungleichheiten) und
SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz).
Den vollständigen Bericht finden Sie unter www.yprime.com/esg-report-2024
(http://www.yprime.com/esg-report-2024).
Über YPrime
YPrime vereinfacht klinische Studien mit eCOA, IRT und eConsent-Lösungen, die
Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität vereinen. Die eCOA-Plattform von
YPrime verbessert die Patienten-Compliance durch eine intuitive Anwendung und
ein benutzerfreundliches Design, rationalisiert die Arbeitsabläufe vor Ort durch
ein leistungsstarkes eCOA-Portal, integriert sich nahtlos in vernetzte Geräte
und unterstützt Sponsoren mit Dashboards für bessere Entscheidungen. Die KI-
gestützte Lokalisierung von eCOA beschleunigt die Globalisierung, während
vorvalidierte und konfigurierbare eCOA- und IRT-Lösungen einen schnelleren
Studienstart mit Qualitätsmetriken über dem Branchenstandard ermöglichen. YPrime
genießt das Vertrauen sowohl führender Pharmaunternehmen als auch aufstrebender
Biotech-Firmen und verbindet fundierte Branchenexpertise mit Innovation, um
zuverlässige Lösungen zu liefern. Mit fast zwei Jahrzehnten nachweisbarer
Erfolge, Lösungen in über 250 Sprachen und Support in mehr als 100 Ländern ist
YPrime Ihr Partner für die verlässliche Bewältigung klinischer
Forschungsherausforderungen. Besuchen Sie www.yprime.com (http://www.yprime.com)
oder senden Sie eine E-Mail an marketing@yprime.com
(mailto:marketing@yprime.com).
Medienkontakt
Grazia Mohren
Senior Vice President, Marketing, YPrime
marketing@yprime.com (mailto:marketing@yprime.com)
