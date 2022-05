GoPro Aktie News: GoPro am Montagmittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel GoPro 8,43 EUR

1,87% Charts

News

Analysen

Die GoPro-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 8,39 EUR. Zwischenzeitlich stieg die GoPro-Aktie sogar auf 8,53 EUR. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 8,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 22,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,63 EUR am 15.03.2022. Mit einem Kursverlust von 26,41 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GoPro gewährte am 03.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 391,15 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 357,77 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte GoPro am 05.05.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 04.05.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem GoPro-Gewinn in Höhe von 1,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Erste Schätzungen: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GoPro-Aktie nach Zahlen gefragt: GoPro überzeugt bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: GoPro präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf GoPro Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf GoPro

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com