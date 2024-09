GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Blick auf GoPro-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 1,25 USD zu.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 1,25 USD. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,24 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 18.049 GoPro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 3,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 203,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,16 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 7,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,74 Prozent zurück. Hier wurden 186,22 Mio. USD gegenüber 241,02 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD je GoPro-Aktie.

