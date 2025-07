GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 0,806 USD ab.

Die GoPro-Aktie wies um 15:48 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,806 USD abwärts. In der Spitze büßte die GoPro-Aktie bis auf 0,803 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,826 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 75.725 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,760 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 118,362 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 0,398 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 50,583 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 12.05.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von -2,24 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 134,31 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 155,47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte GoPro am 31.07.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor