GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Minus bei 1,35 USD.

Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 4,3 Prozent auf 1,35 USD nach. In der Spitze büßte die GoPro-Aktie bis auf 1,34 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,39 USD. Bisher wurden heute 109.138 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,37 USD. Gewinne von 75,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,40 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 238,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

GoPro ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 134,31 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 155,47 Mio. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 11.08.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von GoPro.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,030 USD je GoPro-Aktie belaufen.

