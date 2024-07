GoPro Aktie News: GoPro stabilisiert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die GoPro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 1,54 USD.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 1,54 USD bewegte sich die GoPro-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 1,58 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 1,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,54 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 70.762 GoPro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 4,45 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 188,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,29 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.05.2024 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,02 Prozent zurück. Hier wurden 155,47 Mio. USD gegenüber 174,72 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte GoPro am 01.08.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,277 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen

Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse