GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 1,59 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,3 Prozent auf 1,59 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 1,60 USD. Mit einem Wert von 1,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 45.264 GoPro-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 180,44 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,29 USD am 28.06.2024. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 23,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 07.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,24 USD gegenüber -0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 155,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,72 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die GoPro-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,277 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

