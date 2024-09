GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 1,35 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 1,35 USD zu. Die GoPro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,37 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,35 USD. Bisher wurden heute 12.621 GoPro-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,80 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 181,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,16 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,07 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 06.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,02 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 186,22 Mio. USD.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,063 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

TMTG-Aktie steigt: Versuchtes Attentat auf den Ex-Präsidenten? Schüsse "in der Nähe von" Donald Trump

Erste Schätzungen: GoPro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen