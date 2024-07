GoPro Aktie News: GoPro gibt am Freitagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1,56 USD.

Die GoPro-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1,56 USD. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,55 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,59 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.450 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 178,21 Prozent Luft nach oben. Am 28.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 17,63 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

Am 07.05.2024 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,02 Prozent auf 155,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 174,72 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte GoPro am 06.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können GoPro-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

2024 dürfte GoPro einen Verlust von -0,277 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

