GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 0,886 USD.

Die GoPro-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 0,886 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,870 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,890 USD. Bisher wurden heute 58.894 GoPro-Aktien gehandelt.

Bei 1,760 USD erreichte der Titel am 18.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,623 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,398 USD. Mit Abgaben von 55,050 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GoPro ein Ergebnis je Aktie von -2,24 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 134,31 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 155,47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet.

