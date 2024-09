GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 1,31 USD. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 1,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,29 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 53.339 GoPro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 3,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 189,69 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 11,45 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 06.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 241,02 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte GoPro am 07.11.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD je GoPro-Aktie.

