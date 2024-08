GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf GoPro-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 1,27 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:41 Uhr um 1,6 Prozent auf 1,27 USD ab. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 1,27 USD. Bei 1,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 24.682 Aktien.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 198,82 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

GoPro ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GoPro ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,74 Prozent auf 186,22 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 241,02 Mio. USD gelegen.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,063 USD je GoPro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Erste Schätzungen: GoPro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen

Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel