GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel GoPro 5,21 EUR

-0,53% Charts

News

Analysen

Die GoPro-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 5,16 EUR. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 5,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 GoPro-Aktien.

Am 13.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR. Mit einem Zuwachs von 49,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2022 Kursverluste bis auf 4,79 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 7,71 Prozent Luft nach unten.

Am 03.11.2022 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 305,13 USD im Vergleich zu 316,67 USD im Vorjahresquartal.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GoPro-Aktie in Höhe von 0,425 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro schneidet besser ab als erwartet - GoPro-Aktie fällt dennoch

Ausblick: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Erste Schätzungen: GoPro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com