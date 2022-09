thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Wasserstofftochter Nucera angeblich vor baldigem IPO - Grünes Licht für Direktreduktionsanlage

Bereits in der kommenden Woche könnte das Unternehmen den formellen Prozess eines Börsengangs einleiten, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten des Fachportals "Dealreporter"-Bericht.

Im Juni hatte thyssenkrupp noch mitgeteilt, dass der geplante Börsengang wegen des schwierigen Marktumfelds auf Eis gelegt werden soll. Damals hatte es aber auch geheißen, dass ein Börsengang unverändert die bevorzugte Option ist, um von den Wachstumsaussichten des Geschäfts für Anlagen zur Herstellung von "grünem Wasserstoff" zu profitieren.

Eine Sprecherin des Unternehmens wollte die Informationen des Fachportals für Kapitalmarkttransaktionen nicht kommentieren.

Im XETRA-Handel dreht die thyssenkrupp-Aktie ins Minus und zeigt sich zeitweise 0,67 Prozent tiefer bei 5,95 Euro, nachdem Sie gestern nachbörslich über Tradegate um fast 5 Prozent angesprungen war.

thyssen gibt grünes Licht für Direktreduktionsanlage für CO2-armen Stahl

thyssenkrupp hat sich für den Bau einer Direktreduktionsanlage für CO2-armen Stahl entschieden, die Investitionen von mehr als 2 Milliarden Euro vorsieht. Der Aufsichtsrat unterstütze die Entscheidung des Vorstands, den entsprechenden Eigenmittelanteil zum Bau der ersten Direktreduktionsanlage am Standort Duisburg freizugegeben, teilte der Konzern am Donnerstagnachmittag mit. Das Großprojekt steht aber weiterhin unter dem Vorbehalt einer Förderung durch die öffentliche Hand. Die Auftragsvergabe sei für Herbst 2022 geplant und der Produktionsstart 2026.

Mit einer Kapazität von 2,5 Millionen Tonnen direkt reduziertem Eisen wird laut thyssenkrupp die erste Anlage größer dimensioniert sein als zunächst geplant. Damit soll der Start in die CO2-arme Stahlproduktion beschleunigt werden. Zugleich werde der steigenden Nachfrage nach klimafreundlichem Stahl Rechnung getragen und der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft forciert.

"Die Freigabe dieser enormen Investition erfolgt mitten im Umbau des Unternehmens, in einem zudem für alle sehr herausfordernden Umfeld. Wir unterstreichen damit unseren Anspruch, auch beim Stahl einen entscheidenden und vor allem schnellen Beitrag zur grünen Transformation zu leisten", sagte Martina Merz, Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp AG.

LONDON (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: thyssenkrupp AG