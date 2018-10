Aurora Cannabis rollt den Markt von hinten auf: Ist die Aktie ein Investment wert?

Ab dem 17. Oktober ist in Kanada der Verkauf wie auch der Konsum von Cannabis legal. Als Vorbereitung auf diesen Umstand sind die kanadischen Cannabis-Bestände stark gestiegen. Das Land erhofft sich durch die Legalisierung Steuereinnahmen und Unternehmen rechnen mit höheren Umsätzen. Zudem soll die Legalisierung auch den illegalen Markt ablösen. Denn laut den kanadischen Behörden wurden im vergangenen Jahr umgerechnet knapp vier Milliarden Euro für illegal erworbenes Cannabis ausgegeben. Laut Ökonom Justus Haucap könnte die Legalisierung in Kanada durchaus gelingen. Ob die Konsumenten jedoch den legalen Weg bevorzugen, darüber entscheide der Preis. "Es darf nicht zu teuer sein", sagt Haucap.

Die Blicke der Anleger richten sich nun auf die gesamte Cannabisbranche, vor allem aber auf Aurora Cannabis. Das in Kanada ansässige Unternehmen wird bereits jetzt als das Berkshire Hathaway der Cannabisbranche betitelt. Aber ist die Aktie ein Investment wert?

Erfolgreich durch andere Marihuana-Unternehmen

Seinen Umsatz hat das kanadische Unternehmen Aurora Cannabis zuletzt verdreifacht. Grund dafür waren höhere Erntemengen im letzten Quartal. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 79,9 Millionen kanadischen Dollar gegenüber einem Verlust von 4,8 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Jedoch spielte dabei auch ein anderes Geschäft eine zentrale Rolle: In andere Marihuana-Unternehmen zu investieren. "Der Anstieg [des Nettogewinns] war in erster Linie auf den nicht realisierten Gewinn aus Nicht-Cash-Geschäften mit Derivaten und marktgängigen Wertpapieren zurückzuführen", ließ das Unternehmen in einer Veröffentlichung verlauten. Außerdem erwarte das Unternehmen einen starken Umsatzanstieg, sobald Cannabis legal zu erwerben ist.

Auch der Vorstandsvorsitzende Terry Booth sieht in Aurora die Zukunft der Cannabisbranche. "Aurora hat große Fortschritte in Richtung des strategischen Ziels gemacht, die weltweite Führungsposition in der Cannabisindustrie zu übernehmen," sagte er. Der unternehmerische Erfolg spiegelte sich auch in der Kursentwicklung der Aktie wieder. Im letzen Monat haben die Papiere des kanadischen Unternehmens um rund 30 Prozent zugelegt, in den letzten zwölf Monaten waren es sogar knapp 336 Prozent.

Deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Cannabis wird erwartet

Auf einen großen Anstieg der Cannabis-Verkäufe sei das Unternehmen bereits vorbereitet. "In etwa drei Wochen wird ein deutlicher Anstieg der Nachfrage zunächst vom kanadischen Konsumgütermarkt kommen", erklärte Aurora-CCO Cameron Battley gegenüber MarketWatch. "Wir haben im Vorgriff auf diesen Markt Inventar aufgebaut und Liefervereinbarungen mit fast allen Provinzen und Territorien in Kanada getroffen, um eine breite Palette von Trockenblumen- und höhermargigen Produkten wie Pre-Rolls, Ölen und Kapseln zu liefern."

Zudem habe das Unternehmen auch in anderen Bereichen eine gute Position erlangt. "Abgesehen von der einfachen Gebühr für den Verkauf hat Aurora eine starke Präsenz in allen Bereichen der Wertschöpfungskette der Cannabisindustrie aufgebaut", sagte Battley. "Dazu gehören Pflanzengenetik und branchenführende Forschung, Facility Design, Extraktion und Formulierung bis hin zur Kundenverpflichtung und zum Point-of-Sale."

Nächstes Ziel: USA?

Der in Kanada entstehende Milliardenmarkt dürfte auch für internationale Investoren von großem Interesse sein. Deshalb komme nach Angaben des Unternehmens eine Notierung der Aurora-Aktien an einer US-Börse durchaus in Frage, um diese für Amerikaner investierbar zu machen. Welche US-Börse letztendlich für eine Aurora-Notierung in Frage kommt, hat das Unternehmen noch nicht preisgegeben. Der Konkurrent Tilray ist beispielsweise an der NASDAQ gelistet.

Mit der Legalisierung in Kanada werden zudem die Weichen für den internationalen Wettbewerb gestellt. Denn der legale Cannabis-Konsum stellt für viele Länder und Unternehmen ein großes Potenzial für Steuereinnahmen und hohe Umsätze dar.



Redaktion finanzen.net

