Halo Labs-Aktie aktuell: Halo Labs mit Abschlägen

Die Halo Labs-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 0,035 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Halo Labs-Aktie bis auf 0,034 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,035 EUR. Von der Halo Labs-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 292.200 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,230 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2019. Am 29.10.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,019 EUR.

Die Halo Labs Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA4063721027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Halo Labs Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

