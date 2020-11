Halo Labs-Aktie aktuell: Halo Labs tendiert südwärts

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 0,033 EUR. Im Tief verlor die Halo Labs-Aktie bis auf 0,032 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,034 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 958.622 Halo Labs-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2019 00:00:00 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,294 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2020 00:00:00 Kursverluste bis auf 0,019 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Die Halo Labs Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA4063721027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Halo Labs Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

